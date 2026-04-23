Στεγαστικό: Επιδότηση έως €36.000 από τον Μάιο για 30.000 ανακαινίσεις – 20 ακίνητα στην αγορά το 2026 για κοινωνική κατοικία
Το σχέδιο για την κοινωνική κατοικία περνά στο πρώτο τεστ της αγοράς με 20 ακίνητα το 2026, ενώ στο pipeline μπαίνουν 2.300 κατοικίες από ανενεργά στρατόπεδα και 700 έως το 2029 – Οι επενδυτές «βλέπουν» αποδόσεις 9%-10% για να μπουν στα έργα, με τη δημόσια περιουσία να αποτελεί το βασικό φίλτρο
Σε επιτάχυνση των παρεμβάσεων για το στεγαστικό επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση, θέτοντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για ανακαινίσεις, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και παραγωγή νέου αποθέματος κατοικιών, ενώ, όπως έγινε γνωστό στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, βρίσκεται στην τελική ευθεία και η Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση, τα αποκαλυπτήρια της οποίας τοποθετούνται για το καλοκαίρι.
Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου προσδιόρισε τρία άμεσα ορόσημα: έως το τέλος Μαΐου ανοίγει πλατφόρμα για την ανακαίνιση 30.000 κατοικιών, είτε προς ενοικίαση είτε προς ιδιοκατοίκηση, με επιδότηση έως 36.000 ευρώ, μέσα στο 2026 προγραμματίζεται η δημοπράτηση περίπου 20 ακινήτων από το χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου, ενώ οι πρώτες 700 κατοικίες από την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων τοποθετούνται χρονικά έως το 2029. Παράλληλα, προχωρά και το σκέλος της φοιτητικής στέγασης, με έργα ύψους περίπου 750 εκατ. ευρώ που αναμένεται να δημιουργήσουν 8.500 νέες κλίνες, καθώς και παρεμβάσεις αναβάθμισης υφιστάμενων εστιών.
Την ίδια στιγμή, το σχέδιο περνά για πρώτη φορά στο τεστ της αγοράς, καθώς το Δημόσιο φέρνει τα ακίνητα και οι ιδιώτες καλούνται να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα των έργων, με τις αποδόσεις να τοποθετούνται στην περιοχή του 9%-10%.
