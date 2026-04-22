Μεγάλο άνοιγμα στον εξωδικαστικό για τα χρέη – Ξεμπλοκάρουν λογαριασμοί, έρχονται 72 δόσεις για τα παλιά «φέσια»
Από τα μέτρα που παρουσίασαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, καθώς και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατά τη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση όσων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο πρωθυπουργός, το βασικό μέτρο που μπορεί να «σώσει» πολίτες να ορθοποδήσουν είναι ο εξωδικαστικός, ως το εργαλείο για πιο ευέλικτες και πιο «έξυπνες» ρυθμίσεις. Δίπλα στο μέτρο αυτό στήνονται άλλες δύο δικλίδες: αποδέσμευση λογαριασμών υπό όρους και «δεύτερη ευκαιρία» με 72 δόσεις ειδική ρύθμιση για παλιά χρέη.
Η διεύρυνση της περιμέτρου του εξωδικαστικού αποσκοπεί να άρει το εμπόδιο ένταξης σε όσους έχουν χρέη κάτω από 10.000 ευρώ. Δικαίωμα ένταξης θα έχουν και όσοι χρωστούν από 5.000 ευρώ και άνω, ώστε να χωρέσουν πολύ περισσότεροι οφειλέτες από ό,τι μέχρι σήμερα.
Η μεγάλη διεύρυνση
Η κυβερνητική νέα ρύθμιση θα προσφέρει σε περισσότερους πιο προσαρμοσμένους όρους αποπληρωμής, σταθερό επιτόκιο γύρω στο 3% για συγκεκριμένη περίοδο και, υπό προϋποθέσεις, ακόμη και μερική διαγραφή οφειλής, τόκων ή προσαυξήσεων. Με απλά λόγια, είναι το μέτρο που μπορεί να δώσει όχι απλώς χρόνο, αλλά και ουσιαστική βελτίωση των όρων για όσους αποδεικνύουν πραγματική οικονομική αδυναμία.
Παράλληλα με τη διεύρυνση του εξωδικαστικού, έρχεται και η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, αλλά μόνο με αυστηρό αντίτιμο. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής και να ρυθμίσει το υπόλοιπο, προκειμένου να του δοθεί μία και μοναδική ευκαιρία (άπαξ) να ανακτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του. Το μήνυμα είναι σαφές: καμία αποδέσμευση χωρίς άμεση απόδειξη συμμόρφωσης, για να μη μπαινοβγαίνουν στη ρύθμιση στρατηγικοί κακοπληρωτές.
«Ξεκλείδωμα» λογαριασμών
Από τον Ιούνιο ενεργοποιείται και η τρίτη διαδρομή που αφορά τα παλαιά χρέη που έμειναν εκτός ενεργών ρυθμίσεων και συνεχίζουν να βαραίνουν νοικοκυριά και επαγγελματίες. Το σχέδιο προβλέπει ειδική ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, προσφέροντας περισσότερο χρόνο αποπληρωμής, αλλά χωρίς «κούρεμα» της βασικής οφειλής. Προϋποθέτει όμως ότι ο οφειλέτης θα αποπληρώσει τυχόν χρέη που δημιούργησε από το 2024 και μετά -αλλιώς πρέπει να τα ρυθμίσει- χωρίς να δημιουργεί νέα χρέη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρώνει τρέχοντα χρέη, εξυπηρετώντας και με έως 72 δόσεις τα παλαιά χρέη του.
«Παράθυρο» για 72 δόσεις
Στο οικονομικό επιτελείο θέλουν να αποφύγουν κάθε εντύπωση ότι ανοίγει ξανά ο δρόμος για οριζόντιες, γενναιόδωρες ρυθμίσεις προς όλους. Γι’ αυτό και η βασική λογική παραμένει ίδια: τα τρέχοντα χρέη συνεχίζουν να εξυπηρετούνται με τα μόνιμα εργαλεία ρύθμισης, ενώ οι ειδικές παρεμβάσεις περιορίζονται στα πιο δύσκολα, συσσωρευμένα βάρη του παρελθόντος.
