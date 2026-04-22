Πάνω οι τιμές, κάτω όμως προσφορά και ζήτηση στα ελληνικά «Αirbnb», στο +8,7% οι κρατήσεις της θερινής σεζόν στην Ευρώπη
Ποια είναι η νέα τάση που μπορεί να φέρει η κρίση στη Μέση Ανατολή για τα ταξίδια στην Ευρώπη - Τα στοιχεία από την ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, από την εξειδικευμένη εταιρεία AirDNA
Αυξημένες τιμές, όπως και αυξημένα έσοδα, παρά τη μείωση της ζήτησης αλλά και της προσφοράς καταγράφουν τα ελληνικά «Αirbnb» με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου του 2026. Μάλιστα, η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων κινείται αντίθετα με τη γενικότερη τάση σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές όπου οι διαθέσιμες καταχωρήσεις αυξάνονται, γεγονός το οποίο πιθανότατα αποτυπώνει και τον αντίκτυπο από το πιο σφιχτό ρυθμιστικό πλαίσιο στην αγορά.
Τα στοιχεία προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων των πλατφορμών βραχυχρόνιων μισθώσεων που πραγματοποιεί σε μηνιαία βάση η εξειδικευμένη εταιρεία αναλυσεων AirDNA, η οποία δίνει παράλληλα και μία γενικότερη εικόνα για την ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων αυτή την στιγμή εν όψει του καλοκαιριού του 2026: Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, παρά τις αρνητικές παραμέτρους της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της, τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις πιέσεις στα εισοδήματα των Ευρωπαίων οι κρατήσεις ανά την Ευρώπη για την περίοδο από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο «τρέχουν» με ένα +8,7%, έστω κι αν στα πλάνα των ταξιδιωτών είναι σαφής η τάση για χαμηλότερες δαπάνες.
Ειδικότερα, ως προς την ελληνική αγορά για το μήνα Μάρτιο, με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνει γενικότερα για την ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων κάθε μήνα η AirDNA, οι διαθέσιμες καταχωρίσεις ανά την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, κάτω από το «φράγμα» των 100.000: Έτσι, οι διαθέσιμες καταχωρήσεις διαμορφώνονται στις 97.186 φέτος από τις 101.223 το Μάρτιο του 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα