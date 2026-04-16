Reuters: Χαμηλότερη ανάπτυξη στη Γερμανία το 2026 και 2027 λόγω του πολέμου στο Ιράν
Reuters: Χαμηλότερη ανάπτυξη στη Γερμανία το 2026 και 2027 λόγω του πολέμου στο Ιράν
Η επίσημη ανακοίνωση των εκτιμήσεων του υπουργείου Οικονομίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα
Σε αναθεώρηση επί τα χείρω των προβλέψεών της για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2026 και το 2027, λόγω του πολέμου στο Ιράν, προχώρησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters. Η επίσημη ανακοίνωση των εκτιμήσεων του υπουργείου Οικονομίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η κυβέρνηση αναμένει για το τρέχον έτος ανάπτυξη 0,5% από 1,0% που είχε προβλέψει αρχικά, ενώ για το επόμενο έτος μειώνει τις προσδοκίες της σε 0,9% από 1,3%. Αντίστοιχα, το Βερολίνο αναμένει αύξηση του πληθωρισμού στο 2,7% για το 2026 και στο 2,8% για το 2027, από 2,3% που ήταν το προηγούμενο έτος.
Στο ίδιο πνεύμα, τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας «διόρθωσε» προχθές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο 0,8% για το 2026 και στο 1,2% για το 2027. Η μείωση από την αρχική πρόβλεψη ανέρχεται και για τα δύο έτη σε 0,3 μονάδες.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η κυβέρνηση αναμένει για το τρέχον έτος ανάπτυξη 0,5% από 1,0% που είχε προβλέψει αρχικά, ενώ για το επόμενο έτος μειώνει τις προσδοκίες της σε 0,9% από 1,3%. Αντίστοιχα, το Βερολίνο αναμένει αύξηση του πληθωρισμού στο 2,7% για το 2026 και στο 2,8% για το 2027, από 2,3% που ήταν το προηγούμενο έτος.
Στο ίδιο πνεύμα, τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας «διόρθωσε» προχθές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο 0,8% για το 2026 και στο 1,2% για το 2027. Η μείωση από την αρχική πρόβλεψη ανέρχεται και για τα δύο έτη σε 0,3 μονάδες.
