Το Barolo έρχεται στο Patmos Aktis
Η νέα αποκλειστική συνεργασία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το Patmos Aktis
Την αποκλειστική συνεργασία του με το φημισμένο ιταλικό εστιατόριο Barolo, ανακοίνωσε το Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa εισάγοντας μια εκλεπτυσμένη γαστρονομική εμπειρία στις ακτές του κόλπου του Γροίκου στην Πάτμο.
Ένας προορισμός από μόνος τουΌπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το Barolo δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο αλλά ένα καθηλωτικό γαστρονομικό ταξίδι όπου η αυθεντική ιταλική κληρονομιά επαναπροσδιορίζεται κάτω από το λαμπερό φως των Δωδεκανήσων. Η μοναδική αυτή σύμπραξη συνδυάζει τη διαχρονική ιταλική κομψότητα με τη γαλήνια ομορφιά του Αιγαίου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που τιμά τόσο τον πολιτισμό όσο και τη γαστρονομία.
Γαστρονομία αφιερωμένη στην αριστείαΣτην καρδιά του Barolo Patmos βρίσκεται ένα μενού αφιερωμένο στην αυθεντικότητα και την αριστεία. Οι επισκέπτες καλούνται να απολαύσουν μια επιλεγμένη γκάμα από:
• Χειροποίητα pizzetti εκλεκτής ποιότητας
• Αλλαντικά υψηλής ποιότητας από την Ιταλία
• Εκλεπτυσμένα ζυμαρικά με θαλασσινά
• Signature πιάτα σχάρας — δημιουργημένα με τα καλύτερα υλικά και βαθιά ριζωμένα στην ιταλική παράδοση
Κάθε πιάτο συνοδεύεται ιδανικά από μια κορυφαία λίστα κρασιών παγκόσμιας κλάσης, επιμελημένη με προσοχή ώστε να τιμά τις ιταλικές ρίζες του εστιατορίου ενώ αγκαλιάζει τη διεθνή αριστεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα