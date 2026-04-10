Στα ύψη παραμένουν οι τιμές άμεσης παράδοσης του Brent: Τι δείχνει αυτό για την κατάσταση στην αγορά πετρελαίου
Η τιμή spot του Brent διαμορφώθηκε στα 131,97 δολάρια το βαρέλι το απόγευμα της Πέμπτης - Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια για παράδοση Ιουνίου βρίσκονταν στα 96,5 δολάρια
Η έντονη μεταβλητότητα στην τιμή του Brent για τα πραγματικά φορτία αργού πετρελαίου, έχει οδηγήσει τους αναλυτές ενέργειας να προειδοποιούν ότι η έντονη πίεση στη φυσική αγορά πετρελαίου δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, εν μέσω ανησυχιών για την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.
Καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας συνεχίζουν να παρακολουθούν τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των στρατηγικά κρίσιμων Στενών του Ορμούζ, έχει προκύψει ένα πρωτοφανές χάσμα μεταξύ του dated Brent και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Brent πρώτου μήνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η προσφορά θα παραμείνει περιορισμένη για κάποιο διάστημα.
Η τιμή spot του Brent άμεσης, ή για την ακρίβεια πολύ κοντινής παράδοσης, που αφορά φυσικά φορτία με ημερομηνίες παράδοσης από 10 ημέρες έως έναν μήνα, διαμορφώθηκε στα 131,97 δολάρια το βαρέλι το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με στοιχεία της Platts που επικαλέιται το CNBC..
Αυτό αντιστοιχεί σε άνοδο άνω του 7% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά παραμένει χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 144,42 δολαρίων που καταγράφηκε την Τρίτη, λίγο πριν από την ανακοίνωση της δίμηνης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Το dated Brent αποτιμάται με βάση προσφορές αγοράς, πώλησης και συναλλαγές στη φυσική αγορά spot, γεγονός που σημαίνει ότι αντικατοπτρίζει την πραγματική τιμή του αργού πετρελαίου.
Τα συμβόλαια Brent για παράδοση Ιουνίου, από την άλλη πλευρά, κατέγραφαν άνοδο 0,6% στα 96,51 δολάρια το βαρέλι το πρωί.
«Το dated Brent στα 144 δολάρια δεν είναι απλώς ένα ρεκόρ τιμής. Είναι η φυσική αγορά που δείχνει ότι τα πραγματικά βαρέλια γίνονται σπάνια. Η αγορά τιμολογεί την έλλειψη, όχι απλώς τον κίνδυνο», ανέφερε η Αντρέικα Μπερνάτοβα, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Dynamix Corporation III, σε μήνυμα προς το CNBC.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα