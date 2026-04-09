Στενά του Ορμούζ: Γιατί η Τεχεράνη διατηρεί ως διαπραγματευτικό όπλο τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας
Οι αγορές και η ναυτιλία παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας παρά το προσωρινό «παράθυρο» αποκλιμάκωσης
Το Ιράν και ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ επανέρχονται στο επίκεντρο της γεωπολιτικής και ναυτιλιακής εξίσωσης, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία στην περιοχή κάθε άλλο παρά εγγυάται επιστροφή στην κανονικότητα. Η Τεχεράνη όχι μόνο διατηρεί τον έλεγχο της διέλευσης των πλοίων, αλλά τον χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης, συνδέοντάς τον ευθέως με τις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου και τις ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται το ιρανικό πρακτορείο Fars News Agency που διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, η Τεχεράνη φέρεται να έχει διακόψει εκ νέου τη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Αν και νωρίτερα μέσα στην ίδια ημέρα είχαν δοθεί άδειες διέλευσης σε δύο δεξαμενόπλοια, το πρακτορείο σημείωσε ότι «ταυτόχρονα με τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ σταμάτησε».
Η εξέλιξη αυτή καταγράφηκε λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για δίμηνη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία προέβλεπε παύση των αμερικανικών επιθέσεων με αντάλλαγμα την επαναλειτουργία των Στενών. Ωστόσο, κοινή ανακοίνωση των ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης κατέστησε σαφές ότι το Ιράν προτίθεται να διατηρήσει «το δάχτυλο στη σκανδάλη» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
