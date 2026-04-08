«Πάρτι» των αγοραστών στη Wall Street μετά την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν

Η αμερικανική αγορά καταγράφει μία από τις ισχυρότερες ανόδους των τελευταίων μηνών - Άλμα 1.300 μονάδων για τον Dow Jones - Ράλι στις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, πιέσεις στους ενεργειακούς τίτλους