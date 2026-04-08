Κατρακυλά 17% η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν
Η αποκλιμάκωση στο Στενό του Ορμούζ ρίχνει τις τιμές ενέργειας, δίνοντας «ανάσα» στις αγορές μετά από εβδομάδες έντονων πιέσεων
Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς η συμφωνία προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τις προσδοκίες για αποκατάσταση των ενεργειακών ροών.
Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου υποχώρησαν άνω του 17% την Τετάρτη, διαμορφούμενα στα 44 ευρώ ανά μεγαβατώρα — το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων.
Η πτώση ήρθε μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να καθυστερήσει για δύο εβδομάδες τα σχεδιαζόμενα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, με αντάλλαγμα τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης πλοίων από το Στενό του Ορμούζ.
Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συντονίζουν τη ναυσιπλοΐα στο Στενό, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν τη διέλευση ενεργειακών φορτίων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις εμφανίζουν πρόοδο, κάνοντας λόγο για μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ως «λειτουργική βάση για μια πιο μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία».
Η κυκλοφορία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει μειωθεί δραστικά από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.
Παράλληλα, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ παραμένει εκτός αγοράς, διατηρώντας τις ανησυχίες για την επάρκεια σε υψηλά επίπεδα, παρά τη βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση.
Παράθυρο διαπραγματεύσεωνΗ συμφωνία επιτεύχθηκε λιγότερο από δύο ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει για ακραία στρατιωτική κλιμάκωση.
Ενεργειακές ροές υπό πίεσηΗ προσωρινή αποκλιμάκωση δημιουργεί ένα κρίσιμο «παράθυρο» για μια ευρύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο, ο οποίος διαρκεί ήδη έξι εβδομάδες και έχει διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα