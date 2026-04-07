Bloomberg: Το ιρανικό πετρέλαιο ως μοχλός πίεσης του Τραμπ στην Κίνα
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται πεπεισμένος ότι η υπαγωγή των ενεργειακών ροών της Τεχεράνης στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του δύναμη έναντι της Κίνας
Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει τα ηνία του πετρελαϊκού τομέα του Ιράν, ένα πιθανό πλεονέκτημα αναδύεται στο μυαλό του: η επέκταση της παγκόσμιας ενεργειακής κυριαρχίας των ΗΠΑ, ώστε να αποκτήσει διαπραγματευτική ισχύ έναντι της Κίνας.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε επανειλημμένα στο σενάριο αυτό πρόσφατα, παρουσιάζοντάς την ως κάτι θετικό για τις ΗΠΑ, παρότι αναγνώρισε τους πολιτικούς κινδύνους που ενέχει η περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Ο Τραμπ έχει ήδη μιλήσει για την πεποίθησή του ότι ο έλεγχος των ροών πετρελαίου προσφέρει ισχύ στη διεθνή σκηνή: οι ΗΠΑ ανέτρεψαν τον Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας και σύναψαν συμφωνία με την υπόλοιπη κυβέρνηση για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου της χώρας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για το ιρανικό αργό τροφοδοτείται επίσης από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πεποίθησης του Τραμπ ότι η υπαγωγή των ενεργειακών ροών της Τεχεράνης στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του δύναμη έναντι του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ.
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν συζητήσει αυτό που θεωρούν ως μειωμένη επιρροή του Πεκίνου ως αποτέλεσμα των αμερικανικών επιχειρήσεων τόσο στη Βενεζουέλα όσο και στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα είναι σημαντικός εισαγωγέας αργού πετρελαίου και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω του πολέμου στο Ιράν έχει περιορίσει τις προμήθειες, προκαλώντας ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Τεράστιο εγχείρημα
Η άσκηση μακροπρόθεσμου ελέγχου επί της ενέργειας του Ιράν αποτελεί ένα τεράστιο εγχείρημα που πιθανότατα θα απαιτούσε πολύ πιο σημαντική επένδυση των ΗΠΑ σε χρήματα και προσωπικό στη σύγκρουση και θα προκαλούσε επιπλέον ερωτήματα σχετικά με το διεθνές δίκαιο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών επιθυμεί ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο, καθώς αντιμετωπίζουν επίσης υψηλότερες τιμές βενζίνης στην εγχώρια αγορά.
Το Πεκίνο πιθανότατα βλέπει διαφορετικά τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, καθώς ο Τραμπ αγωνίζεται να εξασφαλίσει την υποστήριξη των συμμάχων των ΗΠΑ στη σύγκρουση και μεταφέρει στρατιωτικούς πόρους από την Ασία στη Μέση Ανατολή. Σε αντίθεση με άλλους ηγέτες της Ασίας, ο Σι δεν έχει ακόμη σχολιάσει άμεσα τον πόλεμο, αλλά η Κίνα έχει περάσει χρόνια προετοιμαζόμενη για μια τέτοια πιθανότητα — δημιουργώντας μεγάλα αποθέματα, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων και προωθώντας μια τεράστια βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η Κίνα και ο τομέας διύλισής της θα πληγούν αν το πετρέλαιο παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα — αλλά η χώρα διαθέτει επίσης σημαντική ικανότητα να αντέξει τον οικονομικό πόνο, ένα γεγονός που η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη υποτιμήσει όταν επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς το 2025.
Ο Τραμπ έχει συχνά εκφράσει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν κατέλαβαν τον έλεγχο του πετρελαίου του Ιράκ μετά την αμερικανική εισβολή του 2003, χαρακτηρίζοντάς το ως στρατηγικό λάθος να παραλείψουν τα αποθέματα αργού πετρελαίου που, όπως είπε, θα μπορούσαν να είχαν καλύψει το κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Προς το παρόν, ο Τραμπ φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο στην αντιμετώπιση της σχεδόν πλήρους παράλυσης των μεταφορών πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ — αμφιταλαντευόμενος μεταξύ του να απαιτεί από το Ιράν να το ανοίξει και του να επιμένει ότι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, πρέπει να αστυνομεύουν τη θαλάσσια οδό.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν ανοίξει τα στενά για «ελεύθερη διέλευση», οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στις γέφυρες και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Όταν ερωτήθηκε αν θα μπορούσε να ανεχθεί το Ιράν να επιβάλλει διόδια στα δεξαμενόπλοια, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν αντ’ αυτού να χρεώνουν τα πλοία για τη διέλευση. Ξεχωριστά, πρότεινε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταλάβουν το νησί Χαργκ, έναν βασικό ιρανικό κόμβο πετρελαίου.
Οι γεωπολιτικές κινήσεις του Τραμπ επηρεάζουν ήδη την Κίνα. Πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο, οι ανεξάρτητοι διυλιστές της Κίνας ήταν σημαντικοί αγοραστές του αργού της Βενεζουέλας, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις για τις πετρελαϊκές προμήθειες που υπόκεινται σε κυρώσεις και χρηματοδοτώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση του Καράκας. Ενώ η Κίνα μπορεί ακόμα να αγοράζει αργό από τη Βενεζουέλα, οι αναλυτές ενέργειας υποστηρίζουν ότι το κόστος είναι υψηλότερο και η επιρροή του Πεκίνου στην περιοχή έχει μειωθεί.
Ομοίως, η Κίνα ήταν κορυφαίος πελάτης του φθηνού υπό κυρώσεις ιρανικού αργού πριν από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Όμως, η σύγκρουση περιόρισε την έκπτωση στο ιρανικό αργό.
Ακόμη και η αμερικανική απαλλαγή που επιτρέπει την αγορά ρωσικού αργού που προηγουμένως υπόκειτο σε κυρώσεις έχει ασκήσει πίεση στο Πεκίνο. Αφού η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε τη χαλάρωση των κυρώσεων, τα δεξαμενόπλοια με αργό με προορισμό την Κίνα άλλαξαν γρήγορα προορισμό προς την Ινδία. Παράλληλα, εμφανίστηκαν και άλλοι αγοραστές από την Ασία, προκαλώντας άνοδο των τιμών.
Η κρίση θέτει ερωτήματα για τον τεράστιο ανεξάρτητο τομέα διύλισης στην Κίνα, ο οποίος δέχεται άνευ προηγουμένου πίεση — μια κρίση που θα προκαλέσει προβλήματα, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εξάλειψη μέρους της σημαντικής υπερπροσφοράς.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενθαρρύνει τις δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα, έχει μιλήσει θετικά για τις εξαγωγές από τη χώρα η οποία έχει δει την παραγωγή αργού της να ανεβαίνει, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, στα 788.000 βαρέλια τον Φεβρουάριο.
Αν και αυτό απέχει πολύ από το υψηλότερο σημείο της παραγωγής της Βενεζουέλας, που είναι περίπου 3 εκατομμύρια βαρέλια, σημαίνει περισσότερα βαρέλια από την Αμερική γενικά και, είναι σύμφωνο με το πλαίσιο του λεγόμενου Donroe Doctrine (συνδυασμός του Monroe Doctrine και του ονόματος Donald) που επιδιώκει τη μέγιστη κυριαρχία στο δυτικό ημισφαίριο και περισσότερη επιρροή των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο Κλέιτον Σίγκλ, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσιγκτον, βλέπει μια ευκαιρία για τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν το σενάριο της Βενεζουέλας στο Ιράν μέσω της επιθετικής επιβολής κυρώσεων στο ιρανικό αργό στην Αραβική Θάλασσα, πέρα από την εμβέλεια του μεγαλύτερου μέρους του οπλισμού της χώρας. Τα κατασχεθέντα φορτία πετρελαίου θα μπορούσαν να πωληθούν από εταιρείες εμπορευμάτων στην παγκόσμια αγορά, εξασφαλίζοντας ότι η Τεχεράνη δε θα ωφεληθεί.
«Η καταστροφή του νησιού Χαργκ δεν είναι η σωστή λύση και η κατάληψη του νησιού δεν είναι η σωστή λύση», δήλωσε ο Σίγκλ, σύμφωνα με το Bloomberg. «Αντ’ αυτού, απλώς επαναλάβετε το σενάριο της Βενεζουέλας — απλώς κατασχέστε τα φορτία πετρελαίου τους εκτός της εμβέλειας των ιρανικών οπλικών συστημάτων».
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
