Πέντε αλλαγές αναδιαμορφώνουν τις εργασιακές σχέσεις και επανακαθορίζουν το ρόλο των στελεχών

Λειτουργεί ως ένας οδηγός για το μέλλον της εργασίας και της ηγεσίας, προσφέροντας πληροφορίες για τις δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες για την πλοήγηση σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία λόγω της τεχνολογίας και των κοινωνικών αλλαγών. Τη φετινή έκθεση αναλύει η Ρεβέκκα Πιτσίκα Managing Director της Ν2 Growth Greece η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η απάντηση στο χάος της σύγχρονης εργασιακής πραγματικότητας είναι η ανάδειξη ενός νέου ηγέτη που συνδυάζει την ηθική πυξίδα με την τεχνολογική κατανόηση απέναντι στις προκλήσεις της εποχής».



«Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από μια πρωτόγνωρη αίσθηση αστάθειας. Οι βεβαιότητες του παρελθόντος δίνουν τη σκυτάλη στην αβεβαιότητα του παρόντος, οι αλλαγές επιταχύνονται και οι ηγέτες καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε ένα περιβάλλον όπου τίποτα δεν είναι όπως παλιά ούτε καν πλήρως προβλέψιμο.

Η έκθεση «The 2026 Skills Horizon», περιγράφει αυτή την περίοδο ως «δεκαετία του αποπροσανατολισμού»: μια εποχή έντονων μετατοπίσεων που δημιουργούν ταυτόχρονα κινδύνους αλλά και ευκαιρίες. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έκθεσης, τα επόμενα δέκα χρόνια μπορεί να είναι τα πιο απαιτητικά της καριέρας ενός ηγέτη, αλλά και τα πιο ουσιαστικά, εφόσον υπάρξει προσαρμοστικότητα, μάθηση και στρατηγική σκέψη.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται πέντε μεγάλες διαφοροποιήσεις-αλλαγές απ’ ότι συνέβαινε στο εγγύς και απώτερο παρελθόν, που επηρεάζουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί αλλά και η κοινωνία.

Η πρώτη αφορά τη διαφορετική αντίληψη των αξιών. Οι εργαζόμενοι δεν μοιράζονται πλέον μια κοινή αντίληψη για το τι σημαίνει επιτυχία, καριέρα ή δέσμευση. Ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές δίνουν έμφαση στην ευελιξία, την ισορροπία ζωής και εργασίας, την προσωπική ταυτότητα και το νόημα. Και επιπλέον, έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο εργασιακού κλίματος όσο και σε επίπεδο εργασιακών μοντέλων.

Οι εργαζόμενοι του σήμερα «απαιτούν» αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους και των προσόντων τους, εργασιακή ισότητα και όσο το δυνατόν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας.

Η δεύτερη αλλαγή είναι η τεχνολογική. Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, τα δεδομένα και η ψηφιοποίηση έχουν καταστεί στρατηγική αναγκαιότητα για κάθε οργανισμό.

Ωστόσο, η κατεύθυνση αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης παραμένει ασαφής καθώς βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Η AI μπαίνει δυναμικά στη ζωή των οργανισμών και επιχειρήσεων όντας ταυτόχρονα εξαιρετικά ισχυρή και ανοιχτή σε ερμηνείες και χρήσεις.

Οι ηγέτες από την άλλη, δεν χρειάζεται να είναι ειδικοί προγραμματιστές, αλλά οφείλουν να κατανοούν σε βάθος τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η τεχνολογία, πού δημιουργεί αξία και πού εγκυμονεί κινδύνους, τόσο για την παραγωγικότητα όσο και για την ηθική και την εμπιστοσύνη.

Η τρίτη αλλαγή αφορά τη λογοδοσία. Οι οργανισμοί δεν είναι πλέον υπεύθυνοι μόνο για όσα συμβαίνουν εντός των τειχών τους. Η ευθύνη επεκτείνεται σε ολόκληρα οικοσυστήματα: Δηλαδή στους προμηθευτές, εφοδιαστικές αλυσίδες, συνεργάτες, κοινωνίες και περιβάλλον. Οι ηγέτης των επιχειρήσεων πρέπει πλέον να αντιλαμβάνονται γρήγορα τι αντίκτυπο έχουν οι αποφάσεις τους σε όλη την εργασιακή αλυσίδα και βεβαίως καλούνται να έχουν ή να αποκτήσουν συστημική οπτική και γρήγορη συμμόρφωση σε τυχόν αρρυθμίες, αστοχίες ή αβελτηρίες.

Η τέταρτη αλλαγή είναι η έλλειψη της εμπιστοσύνης που έχουν οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι νέες γενιές σε θεσμικούς φορείς. Η εμπιστοσύνη σε θεσμούς, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και ΜΜΕ μειώνεται ολοένα και περισσότερο στις μέρες μας, ενώ η παραπληροφόρηση και η αβεβαιότητα ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας. Σε αυτό το περιβάλλον, η αξιοπιστία και η διαφάνεια αναδεικνύονται σε κρίσιμα στοιχεία της ηγεσίας και των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Η πέμπτη αλλαγή αφορά την ενέργεια. Η ενεργειακή μετάβαση, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί νέες εξαρτήσεις και γεωπολιτικές προκλήσεις, επηρεάζοντας άμεσα τη στρατηγική των οργανισμών.

Από αυτές τις πέντε Αλλαγές προκύπτουν και τέσσερις βασικές «Συγκρούσεις» που καλούνται να διαχειριστούν οι ηγέτες.

Η πρώτη είναι η σύγκρουση μεταξύ πολιτικής και ανθρώπων. Οι οργανισμοί χρειάζονται κανόνες, δομές και συνοχή, όμως οι εργαζόμενοι απαιτούν ευελιξία και εξατομίκευση. Η υπερβολική τυποποίηση μπορεί να καταπνίξει τη δημιουργικότητα, ενώ η υπερβολική ευελιξία οδηγεί σε χάος και εξάντληση των στελεχών.

Η δεύτερη σύγκρουση είναι αυτή της αποδοτικότητας έναντι της εξειδίκευσης. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει θεαματικά την παραγωγικότητα, αλλά ενέχει τον κίνδυνο της «γνωστικής αποφόρτισης», όπου οι άνθρωποι παύουν να σκέφτονται σε βάθος και βασίζονται άκριτα σε έτοιμες απαντήσεις. Μακροπρόθεσμα, αυτό απειλεί τη συσσώρευση γνώσης και την ανάπτυξη νέων ταλέντων.

Η τρίτη σύγκρουση αφορά τις δυνατότητες έναντι του ελέγχου. Οι οργανισμοί εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από εξωτερικούς παρόχους τεχνολογίας, δεδομένων και ταλέντου. Αυτή η εξάρτηση προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα, αλλά περιορίζει τον έλεγχο και αυξάνει τους κινδύνους, ιδιαίτερα σε ζητήματα δεδομένων, ασφάλειας και κυριαρχίας.

Η τέταρτη σύγκρουση είναι η αφθονία πληροφορίας έναντι της προσοχής. Οι ηγέτες βομβαρδίζονται από δεδομένα, ειδήσεις και αναλύσεις, ενώ ο χρόνος για ουσιαστική σκέψη και σύνθεση μειώνεται. Η πρόκληση δεν είναι πλέον η πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά η ικανότητα διάκρισης του ουσιώδους από τον θόρυβο.

Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η έκθεση εισάγει την έννοια του «ρεαλιστικού και προσγειωμένου ηγέτη». Πρόκειται για έναν ηγέτη που αποδέχεται την αβεβαιότητα, δεν επιδιώκει τον απόλυτο έλεγχο και επενδύει στη συνεχή μάθηση και εξέλιξη. Ο προσγειωμένος ηγέτης συνδυάζει τεχνολογική κατανόηση με ανθρώπινη ενσυναίσθηση, ισορροπεί ανάμεσα σε αντικρουόμενες απαιτήσεις και διατηρεί ηθική πυξίδα σε ένα σύνθετο περιβάλλον.

Τελικά, το «The 2026 Skills Horizon», δεν είναι απλώς ένας κατάλογος δεξιοτήτων, αλλά ένας χάρτης προσανατολισμού. Υπογραμμίζει ότι οι δεξιότητες του μέλλοντος χτίζονται πάνω σε βαθιά γνώση, κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και ικανότητα ισορροπίας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η ηγεσία δεν αφορά την πρόβλεψη των πάντων, αλλά την ικανότητα να μαθαίνεις, να προσαρμόζεσαι και να οδηγείς τους άλλους με σταθερότητα και νόημα μέσα στην αβεβαιότητα».

*Η Ρεβέκκα Πιτσίκα είναι Managing Director της Ν2 Growth Greece