Πώς «ναυάγησε» το mega logistics hub στη Φυλή – «Η γη είναι δημοτική δεν θα τη δώσω τζάμπα – Προτιμώ να φυτεύω μαρούλια» λέει ο Δήμαρχος
Χ. Παππούς (δήμαρχος Φυλής) στο newmoney: «Η γη είναι δημοτική και δεν θα τη δώσω τζάμπα – Προτιμώ να φυτεύω μαρούλια» - Τι οδήγησε στο φιάσκο της διαδικασίας και πώς χάθηκε το επενδυτικό ενδιαφέρον
Στο σημείο μηδέν επιστρέφει ο διαγωνισμός για την ανάπτυξη του logistics hub στο Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής, καθώς η διαδικασία κηρύχθηκε άγονη, χωρίς την υποβολή καμίας δεσμευτικής προσφοράς.
Η εξέλιξη, που δεν αιφνιδίασε την αγορά, αποδίδεται στο μη βιώσιμο –κατά τους επενδυτές– οικονομικό μοντέλο του έργου και στη βαθιά απόκλιση μεταξύ Δήμου και επενδυτικής κοινότητας ως προς την αποτίμηση της έκτασης.
