Χουρμάδες: Σχεδόν διψήφιο το άλμα στην παγκόσμια παραγωγή για το «αιώνιο» superfood
Στους 1,567 εκατ. τόνους αναμένεται να φτάσει η συνολική διαθεσιμότητα χουρμάδων τη σεζόν 2025/2026 με βάση τα στοιχεία του INC - Η εικόνα στην Ευρώπη και οι αγαπημένες ποικιλίες
Νόστιμοι, αλλά ταυτόχρονα υγιεινοί, με πληθώρα θρεπτικών συστατικών, οι χουρμάδες αποτελούν από την αρχαιότητα ακόμη το απόλυτο ενεργειακό superfood. Καθώς τα υγιεινά σνακς και οι παραλλαγές παραδοσιακών γλυκών κερδίζουν έδαφος παγκοσμίως, με πολλαπλές συνταγές να κατακλύζουν τα social media, η ζήτηση για τον καρπό ανεβαίνει με αποτέλεσμα, οι κύριες χώρες-παραγωγοί, να έχουν πάρει ήδη τα μέτρα τους για να αυξηθεί σημαντικά η παραγωγή μέσα στα επόμενα χρόνια.
Χαρακτηριστικό είναι, ότι οι μεγαλύτερες σοδειές σε Τυνησία και Αλγερία οδήγησαν το International Nut and Dried Fruit Council να αναθεωρήσει ανοδικά τις εκτιμήσεις για την παγκόσμια παραγωγή χουρμάδων. Για τη σεζόν 2025/2026 λοιπόν, σύμφωνα με την ανάλυση της Mundus Agri, που βασίστηκε στα στοιχεία του INC, η παραγωγή εκτιμάται στους 1,32 εκατ. τόνους, αυξημένη κατά 9,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 1,29 εκατ. τόνους. Συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων που μεταφέρονται από τη σεζόν 2024/25, η συνολική διαθεσιμότητα αναμένεται να διαμορφωθεί στους 1,567 εκατ. τόνους, έναντι 1,47 εκατ. τόνων πέρυσι.
