Αιμορραγεί η Wall Street: Mαζικές ρευστοποιήσεις από τους επενδυτές μετά την δεκαήμερη παράταση που έδωσε ο Τραμπ
Το συνεχιζόμενο ράλι του πετρελαίου και η αβεβαιότητα για τον πόλεμο διεύρυνε το sell-off στους δείκτες - Πέμπτη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 και βουτιά κοντά στις 800 μονάδες για τον Dow - Νέο άλμα για τον δείκτη φόβου
Με μαζικές ρευστοποιήσεις απάντησε η Wall Street στο νέο άλμα του Brent πάνω από τα 110 δολάρια, την Παρασκευή, καθώς η δεκαήμερη παράταση που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν δεν φάνηκε να καθησυχάζει τους επενδυτές, δεδομένου κιόλας πως παραμένει ζωντανή η συζήτηση ακόμη και για χερσαία επιχείρηση.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones κατρακύλησε κατά 793 μονάδες ή 1,73% στις 45.166, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 1,67% στις 6.368 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» ύψους 2,15% χάνοντας και το όριο των 21.000 μονάδων, στις 20.948.
Στα επίπεδα αυτά, ο Nasdaq παρέμεινε σε περιοχή τεχνικής διόρθωσης, όπου υποχώρησε από χθες, έχοντας απώλειες άνω του 10% από το ιστορικό υψηλό του περασμένου Οκτωβρίου, με τον Dow Jones να τον ακολουθεί επίσης μετά το σημερινό sell-off. Ωστόσο, και ο S&P 500 βρίσκεται πλέον μια… ανάσα από το όριο, έχοντας συμπληρώσει την πέμπτη εβδομάδα απωλειών.
Ο λεγόμενος δείκτης φόβου VIX έκανε νέο άλμα άνω του 14% ξεπερνώντας και τις 30 μονάδες, που συνιστούν κίνδυνο υψηλής αβεβαιότητας, στις 31,47.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε ελαφρά στο 4,4%, στα υψηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Ιούλιο, αλλά του 2ετούς έπεσε ανεπαίσθητα στο 3,91%.
Η πίεση στις αγορές ήρθε καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποίησαν πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές μονάδες χάλυβα στο Ιράν την Παρασκευή, ενώ η Τεχεράνη συνέχισε τις επιθέσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν την απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να μεταθέσει την προθεσμία προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι δεν θα προχωρήσει σε επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές έως τις 6 Απριλίου.
Ωστόσο, με ισχυρές αμερικανικές ενισχύσεις να καταφτάνουν άμεσα στην περιοχή, η απειλή μιας χερσαίας επιχείρησης κρατά νευρικές τις αγορές, όπως βέβαια και το γεγονός ότι τα Στενά παραμένουν πρακτικά κλειστά,
«Η αποστροφή κινδύνου εξακολουθεί να κυριαρχεί», σχολίασε ο Ελίας Χαντάντ της Brown Brothers Harriman. «Ελλείψει πλήρους στρατιωτικού ελέγχου των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, το Ιράν διατηρεί ουσιαστικά τον μοχλό κλιμάκωσης του πολέμου, και η ισορροπία των κινδύνων δείχνει προς βαθύτερη αποσταθεροποίηση».
Όπως πρόσθεσε, η αυξημένη πιθανότητα ενός πιο επίμονου ενεργειακού σοκ ενισχύει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς εγκλωβίζει τις κεντρικές τράπεζες σε περιοριστική νομισματική πολιτική και καθιστά το δημόσιο χρέος πιο εύθραυστο και δύσκολα διαχειρίσιμο.
«Το χαμηλότερο σημείο αυτής της διόρθωσης παραμένει άπιαστο. Η αντίστροφη σχέση μεταξύ πετρελαίου και μετοχών συνεχίζεται, καθώς το WTI πλησιάζει τα 100 δολάρια», σημείωσε ο Μαρκ Λουσκίνι της Janney Montgomery Scott. «Δεν αρκούν πλέον δηλώσεις ή προσδοκίες. Οι επενδυτές χρειάζονται απτά βήματα προς μια συμφωνία και, κυρίως, επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ».
Η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τους φόβους για πληθωρισμό, οδηγώντας τις αγορές να αναθεωρούν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Αντίθετα, αυξάνονται πλέον τα σενάρια για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων.
Η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τα οικονομικά στοιχεία. Τα σημερινά στοιχεία έδειξαν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο τριμήνου τον Μάρτιο, ενώ σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στο επόμενο έτος κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους.
Παράλληλα, οικονομολόγοι αναθεώρησαν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για τον πληθωρισμό έως το τέλος του έτους και μείωσαν τις προβλέψεις για την κατανάλωση, την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς το κόστος των καυσίμων αυξάνεται λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν.
Η αυξημένη αβεβαιότητα και οι έντονες διακυμάνσεις που καθοδηγούνται από τις ειδήσεις οδηγούν τους επενδυτές σε μείωση του ρίσκου, ενίσχυση των αντισταθμίσεων και περιορισμό της ρευστότητας, υποστήριξε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide. «Το μακροοικονομικό περιβάλλον και τα εταιρικά κέρδη παραμένουν υποστηρικτικά και οι προσδοκίες έχουν αναπροσαρμοστεί, αλλά χωρίς σαφή επίλυση της σύγκρουσης και σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών, είναι δύσκολο να δούμε μια διατηρήσιμη ανοδική κίνηση»,
Παρά το αρνητικό κλίμα, η Goldman Sachs προειδοποιεί τους επενδυτές να μην στραφούν σε υπερβολικά απαισιόδοξες θέσεις για τις αμερικανικές μετοχές, σημειώνοντας ότι η τρέχουσα τοποθέτηση της αγοράς την καθιστά ευάλωτη σε ένα πιθανό short squeeze σε περίπτωση αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων.
Σε επίπεδο μετοχών, οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίστηκαν στον τεχνολογικό και κυκλικό κλάδο.
Στις Big Tech, μεγάλες ρευστοποιήσεις έπληξαν τις Microsoft, Nvidia και Apple, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από growth μετοχές σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων και πληθωριστικών πιέσεων.
Η Home Depot έχασε πάνω από 2%, αντανακλώντας την πίεση που δέχεται ο κλάδος κατοικίας από υψηλότερα επιτόκια και μειωμένη καταναλωτική ζήτηση, ενώ βαριές απώλειες κατέγραψαν οι εταιρείες ταξιδιών, όπως η Carnival, λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων που πλήττει την κερδοφορία.
Στους κερδισμένους ξεχώρισαν κυρίως ενεργειακές μετοχές. Η Chevron κατέγραψε άνοδο περίπου 1,5%, καθώς οι υψηλές τιμές πετρελαίου ενισχύουν άμεσα τα έσοδά της . Αντίστοιχα, εταιρείες του ενεργειακού κλάδου όπως οι Valero Energy και Occidental Petroleum κινήθηκαν ανοδικά.
Σταθερή εικόνα εμφάνισαν και θεωρούμενες «αμυντικές» μετοχές, όπως η Coca-Cola και η Johnson & Johnson, που λειτουργούν ως «καταφύγιο» σε περιόδους αβεβαιότητας . Παράλληλα, η Entergy κινήθηκε ισχυρά ανοδικά (περίπου +7%) μετά από επιχειρηματική συμφωνία στον τομέα ενέργειας, δείχνοντας ότι ο κλάδος κοινής ωφελείας επωφελείται από τη στροφή σε πιο ασφαλή assets.
