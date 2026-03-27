UBS: Τρία σενάρια για την ευρωπαϊκή οικονομία ανάλογα με τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης
Το σοκ ενέργειας πιέζει τις αγορές και αλλάζει τους επενδυτικούς κανόνες - Πώς μεταδίδεται στην οικονομία
Η ευρωπαϊκή αγορά μετοχών εισέρχεται σε μια νέα, σαφώς πιο αβέβαιη φάση, καθώς η ενεργειακή κρίση που πυροδοτείται από τη διαταραχή στη Μέση Ανατολή μετατοπίζει το βασικό αφήγημα από την ανάπτυξη στα σενάρια κινδύνου. Σύμφωνα με τη UBS, η κατανομή των μακροοικονομικών πιθανοτήτων έχει πλέον γίνει έντονα ασύμμετρη, με τις εξελίξεις στην ενέργεια να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών.
Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται άμεσα και στις αποτιμήσεις: ο οίκος μειώνει τον στόχο για τον Stoxx 600 στις 630 μονάδες από 650 προηγουμένως, διατηρώντας ωστόσο εκτίμηση για αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά 7% και πολλαπλασιαστή P/E στις 15,5 φορές. Η υποβάθμιση δεν προκύπτει από επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών, αλλά από τη διεύρυνση των κινδύνων, καθώς το ενεργειακό σοκ συνεχίζεται.
Τα τρία σενάρια και η «παγίδα» της ενέργειαςΗ UBS σκιαγραφεί τρία βασικά σενάρια για την ευρωπαϊκή οικονομία, όλα άμεσα συνδεδεμένα με τη διάρκεια της κρίσης:
•Σε ένα σενάριο ταχείας αποκλιμάκωσης, η επίδραση στην ανάπτυξη είναι περιορισμένη και προσωρινή, με την οικονομία να κινείται κοντά στη βασική τάση.
•Σε περίπτωση παράτασης της διαταραχής για περίπου δύο μήνες, διαμορφώνεται ένα στασιμοπληθωριστικό περιβάλλον, με χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό.
•Στο ακραίο σενάριο, η ευρωζώνη πλησιάζει την ύφεση, καθώς η παρατεταμένη άνοδος των τιμών ενέργειας πλήττει τη ζήτηση και ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις.
