Πώς ένας μισθός των 880 ευρώ κοστίζει 1.250 ευρώ στις επιχειρήσεις
Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ζητούν οι εργοδοτικοί φορείς
Στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους δίνουν έμφαση οι επιστημονικοί φορείς των εργοδοτικών οργανώσεων στις εκθέσεις τους για την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026, καθώς η λεγόμενη φορολογική σφήνα, παρά τη μείωση των τελευταίων ετών, παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ και επιβαρύνει υπέρμετρα τις επιχειρήσεις, χωρίς να επιφέρει υψηλότερο καθαρό εισόδημα στους μισθωτούς.
Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,50%-0,60% έχει προγραμματιστεί για το 2027, αλλά δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί νωρίτερα ώστε οι εισφορές να μειωθούν συνολικά κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.
Ειδικότερα, η ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ (εμπόριο) τονίζει ότι ενδεχόμενη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού οφείλει να συνδεθεί με την ισόποση μείωση του μη μισθολογικού κόστους ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει, επίσης, να συνοδευτεί από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και στα νομικά πρόσωπα και σταδιακά της προκαταβολής φόρων αλλά και από την αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από την τεκμαρτή φορολόγηση.
Αναδεικνύοντας το πρόβλημα της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, επισημαίνει ότι ο σημερινός κατώτατος μισθός των 880 ευρώ στην επιχείρηση κοστίζει, κυρίως λόγω των ασφαλιστικών εισφορών, 1.250,4 ευρώ μηνιαίως και 15.004,8 ετησίως, ενώ ο μισθωτός λαμβάνει καθαρά 867,9 ευρώ μηνιαίως και 10.414,8 ευρώ ετησίως.
Οι υψηλότεροι μισθοί, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, σαφώς συμβάλλουν στην αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης που έχει ιδιαίτερη σημασία για το εμπόριο, αλλά πρέπει να δοθεί προσοχή στον αντίκτυπο που θα έχει η αύξηση του κατώτατου μισθού στους υψηλότερους μέσους μισθούς ώστε να αποφευχθεί ένα ατέρμονο σπιράλ αυξήσεων μισθών – τιμών.
Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις της Τραπέζης της Ελλάδος δείχνουν ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1% συνεπάγεται αύξηση του μέσου μισθού του ιδιωτικού τομέα κατά περίπου 0,5%.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η έκθεση του επιστημονικού ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ, που επισημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού πρέπει να εξεταστεί αναγκαστικά σε σχέση με την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Το 56% των ατομικών επιχειρήσεων φορολογείται με βάση τον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος και όχι βάσει των πραγματικών κερδών, ενώ οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού το 2024 και το 2025 οδήγησαν σε αυτόματες αυξήσεις του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος και, κατά συνέπεια, των φορολογικών υποχρεώσεων αυτών των επιχειρήσεων.
Το ΙΟΒΕΤο Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στην έκθεσή του για την πορεία των μειώσεων των ασφαλιστικών εισφορών από το 2020, τονίζει ότι ενώ ο ονομαστικός κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 41,6% την περίοδο 2019-2026, η μείωση των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης της μισθωτής εργασίας ανέρχεται συνολικά στις 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.
Ωστόσο, παρά τις μειώσεις, το άθροισμα εισφορών εργαζομένου και εργοδότη το 2024 ήταν το δέκατο υψηλότερο στις χώρες της Ε.Ε. (36,2%) και κατά 10,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών του ΟΟΣΑ. Βεβαίως η απόκλιση αναμένεται να μειωθεί, μετά τη μείωση των εισφορών εργοδοτών κατά 0,5% από 1/1/2025. Και πάλι, όμως, το σύνολο των υποχρεωτικών εισφορών παραμένει υψηλό και σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.
Είναι συνεπώς δόκιμο, αναφέρει η έκθεση, να γίνει επεξεργασία σε σενάρια πολιτικής που θα συνδυάζουν τον καθορισμό του κατώτατου μισθού με νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις στην πλευρά των εισφορών. Στα εναλλακτικά σενάρια που παρουσιάζει ο ΙΟΒΕ, η μείωση των εισφορών μπορεί να αποδώσει έως και 6,1% αύξηση στις καθαρές αποδοχές των χαμηλόμισθων.
Συγκεκριμένα, αν ο κατώτατος μισθός αυξηθεί κατά 4% και το σύνολο των εισφορών που επιβαρύνουν την επιχείρηση μειωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, η καθαρή αύξηση για τον μισθωτό θα είναι 6,1%.
Το ΚΕΠΕΤο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για αύξηση του κατώτατου μισθού μεταξύ 3,5% και 5%. Επίσης ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που παραθέτει στην έκθεσή του είναι ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρέασε το 2025 σε επίπεδο μέσων μισθών όσους αμείβονται περίπου μέχρι τα 1.037 ευρώ.
Πάνω από τα 1.037 και μέχρι τα 1.630 ευρώ οι όποιες μεταβολές μισθών είναι θετικές, αλλά όχι στατιστικά σημαντικές. Επομένως, η αύξηση του κατώτατου μισθού ουσιαστικά έσπρωξε προς τα πάνω τα χαμηλότερα κομμάτια της μισθολογικής κατανομής, μέχρι το 6ο δεκατημόριο, ενώ είχε περιορισμένη επίδραση από εκεί και πάνω.
Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προτείνει αυξήσεις της τάξης του 4%, με την επισήμανση όμως ότι οι συγκεκριμένες αυξήσεις πρέπει να συνάδουν με τις αντοχές των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε σε αύξηση της ανεργίας. Ειδικά για τη Ελλάδα ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της χώρας μας με όρους ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Ελλάδα στην κατάταξη μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε. είναι πέμπτη από το τέλος, καταλαμβάνοντας την 22η θέση και ξεπερνώντας μόνο τις Πολωνία, Κροατία, Βουλγαρία και Σλοβακία.
Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προτείνει αυξήσεις της τάξης του 4%, με την επισήμανση όμως ότι οι συγκεκριμένες αυξήσεις πρέπει να συνάδουν με τις αντοχές των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε σε αύξηση της ανεργίας. Ειδικά για τη Ελλάδα ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της χώρας μας με όρους ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Ελλάδα στην κατάταξη μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε. είναι πέμπτη από το τέλος, καταλαμβάνοντας την 22η θέση και ξεπερνώντας μόνο τις Πολωνία, Κροατία, Βουλγαρία και Σλοβακία.
Ο κατώτατος στην ΕυρώπηΑπό τα μέσα του 2024 και έως τα μέσα του 2025, πέντε χώρες της Ε.Ε. προέβησαν σε ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού σε διψήφιο ποσοστό (έως 15,5% στην Βουλγαρία), ενώ 16 χώρες προέβησαν σε μικρότερη αύξηση, εκ των οποίων και η Ελλάδα με αύξηση της τάξης του 6,1%.
Η πρώτη ομάδα χωρών, με μηνιαίο μεικτό μισθό άνω των 1.800 ευρώ, αποτελείται από έξι χώρες: το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία. Στη συνέχεια, η Ισπανία και η Σλοβενία ξεχωρίζουν με κατώτατο μισθό άνω των 1.250 ευρώ.
Σε επτά χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (1.027 ευρώ – υπολογίζονται 14 μισθοί ετησίως), ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται μεταξύ 961 (Μάλτα) και 1.100 ευρώ (Πολωνία). Ακολουθούν έξι χώρες με κατώτατο μισθό μεταξύ 727 (Ουγγαρία) και 886 ευρώ (Εσθονία), ενώ στη χαμηλότερη θέση εμφανίζεται η Βουλγαρία με κατώτατο μισθό στα 551 ευρώ. Η Ελλάδα σήμερα κατέχει την 11η υψηλότερη θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό σε εθνικό επίπεδο.
