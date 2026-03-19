Ομιλος ΤΙΤΑΝ: Χρονιά ρεκόρ το 2025 – Αύξηση EBITDA 9,3% στα €606 εκατ., καθαρά κέρδη €236 εκατ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και του συνόλου της χρήσης 2025, ανακοίνωσε ο Όμιλος Titan, καταγράφοντας μία ακόμη χρονιά ρεκόρ.



Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 2,67 δισ., σημειώνοντας αύξηση 6,4% σε συγκρίσιμη βάση, προσαρμοσμένες για την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τις αλλαγές στο εύρος ενοποίησης, όπως η πώληση της Adoçim, με συνολικό αντίκτυπο €136 εκ. Η άνοδος αυτή στηρίχθηκε στους αυξημένους όγκους και στις σταθερές τιμές, με θετικά αποτελέσματα σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ελλάδας, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.



Τα κέρδη EBITDA έφτασαν σε ρεκόρ ύψους €606 εκατ., αυξημένα κατά 9,3% σε συγκρίσιμη βάση, με προσαρμογή για την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την πώληση της Adoçim, συνολικού ύψους €26 εκατ. Το περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης, χάρη στην αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα, τη βελτίωση των logistics και το μειωμένο κόστος στερεών καυσίμων μέσω της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €236 εκατ. και τα κέρδη ανά μετοχή σε €3,2, αυξημένα κατά 7,4% σε συγκρίσιμη βάση, προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενες επιδράσεις από την πώληση της Adoçim (€51,9 εκ.) και τα δικαιώματα μειοψηφίας της Titan America (€21,6 εκατ.). Η απόδοση του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου (ROACE) έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στο 18,2%.



Η Titan SA παρουσίασε ισχυρή ρευστότητα, με καθαρό δανεισμό €214 εκατ. στο τέλος του έτους και δείκτη δανεισμού 0,4x, παρά την καταβολή μερίσματος €224 εκατ.



Το 2025, ο Όμιλος είδε την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας από τους οίκους S&P και Fitch σε «BB+ με θετική προοπτική».



Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ολοκληρώθηκε η αρχική δημόσια προσφορά της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, πωλήθηκε η συμμετοχή στην Adoçim και υπεγράφησαν συμφωνίες για την εξαγορά των Keystone Cement στις ΗΠΑ, Traçim Cement στην Τουρκία και Vracs de l’Estuaire στη Γαλλία, με τις δύο τελευταίες να ολοκληρώνονται στις αρχές του 2026. Παράλληλα, ο Όμιλος προχώρησε σε στοχευμένες συμπληρωματικές εξαγορές στον κλάδο αδρανών υλικών στην Ελλάδα, εισήλθε στην αγορά προκατασκευασμένου σκυροδέματος μέσω κοινοπραξίας στα Δυτικά Βαλκάνια, εξασφάλισε έγκριση για νέα προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος στη Φλόριντα και σύναψε στρατηγική συνεργασία στον τομέα των προηγμένων κονιαμάτων και συστημάτων μόνωσης.



Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €285 εκ., στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχυμένων επενδύσεων που ξεκίνησε το 2022 και στοχεύει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και βελτίωση της αποδοτικότητας. Τον Νοέμβριο του 2025, κατά το Investor Day, ο Όμιλος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της στρατηγικής για το 2026 ένα χρόνο νωρίτερα και παρουσίασε το νέο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο TITAN Forward 2029, μαζί με τις ανανεωμένες στρατηγικές προτεραιότητες και τους νέους μεσοπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς στόχους.

