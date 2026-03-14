Κινητοποιήσεις προαναγγέλλουν οι πρατηριούχοι καυσίμων, διαμαρτύρονται για το πλαφόν στο κέρδος
Το μικτό περιθώριο κέρδους που ορίστηκε στα 12 λεπτά, στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε μόλις 9,5 λεπτά καθαρά, γεγονός που έχει ξεσηκώσει τον κλάδο, είπε η πρόεδρος των βενζινοπωλών
Τον κώδωνα του κινδύνου για μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων τις επόμενες ημέρες έκρουσε η Πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Η κα Ζάγκα προανήγγειλε κινητοποιήσεις του κλάδου, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια των πρατηριούχων για το πλαφόν στο κέρδος και το κόστος αναβάθμισης των συστημάτων εισροών-εκροών.
Πιθανή η υπέρβαση των 2 ευρώ στην ΑθήναΣύμφωνα με την κ. Ζάγκα, η κατάσταση στην αγορά είναι εξαιρετικά κρίσιμη λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια. Η ίδια εκτίμησε ότι εντός της εβδομάδας οι τιμές θα τραβήξουν την ανηφόρα, με την απλή αμόλυβδη να απειλεί να ξεπεράσει το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο και στα αστικά κέντρα, κάτι που έχει ήδη συμβεί στην περιφέρεια και τα νησιά λόγω μεταφορικού κόστους.
«Τα τιμολόγια που παραλαμβάνουμε τις τελευταίες 17 ημέρες έχουν καθημερινή αύξηση από 1 έως 3 λεπτά», σημείωσε, τονίζοντας πως το «παιχνίδι θα σκληρύνει» και δεν προβλέπεται καμία κάμψη των τιμών στο άμεσο μέλλον.
Στο «κόκκινο» το πετρέλαιο – Η σύγκριση με το 2022Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης, η οποία πλέον έχει πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής την απλή αμόλυβδη. Η κα Ζάγκα υπενθύμισε ότι ανάλογο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί το 2022, στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όταν το πετρέλαιο είχε εκτοξευθεί στα 2,20 – 2,30 ευρώ. «Φοβάμαι ότι το diesel μπορεί ακόμη και να ξεπεράσει την αμόλυβδη», υπογράμμισε.
«Πονηρό» το πλαφόν – Προαναγγελία κινητοποιήσεωνΗ Πρόεδρος των Βενζινοπωλών εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το καθεστώς του πλαφόν, χαρακτηρίζοντας τον τρόπο εφαρμογής του «πονηρό». Όπως εξήγησε, το μικτό περιθώριο κέρδους που ορίστηκε στα 12 λεπτά, στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε μόλις 9,5 λεπτά καθαρά, γεγονός που έχει ξεσηκώσει τον κλάδο.
«Είμαστε όλοι ενωμένοι, χωρίς χρώματα και σημαίες εταιρειών. Θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις γιατί δεν μπορεί όλα να πέφτουν στις πλάτες μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι οριστικές αποφάσεις για τη μορφή των διαμαρτυριών θα ληφθούν άμεσα.
Τέλος, η κα Ζάγκα αναφέρθηκε στην «περιφρόνηση» που νιώθει ο κλάδος από την πολιτεία σχετικά με την αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Παρά το υψηλό κόστος της επένδυσης, το κράτος δεν παρέχει επιδοτήσεις, την ώρα που πολλοί πρατηριούχοι στην επαρχία βρίσκονται σε απόγνωση. «Μας ζητούν ακριβές αναβαθμίσεις, μας βάζουν πλαφόν και ταυτόχρονα μας κλείνουν τις πόρτες στον διάλογο», κατέληξε.
