Tekla: Η δανέζικη εταιρεία που φτιάχνει τα σεντόνια αλλιώς

Υπάρχει μια μικρή κατηγορία αντικειμένων που ζούμε μαζί τους περισσότερο απ’ όσο συνειδητοποιούμε. Τα σεντόνια είναι ίσως το πιο προφανές παράδειγμα: περνάμε σχεδόν το ένα τρίτο της ζωής μας πάνω τους, αλλά σπάνια τα σκεφτόμαστε ως κάτι περισσότερο από ένα απλό χρηστικό αντικείμενο.Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ένα όνομα από την Κοπεγχάγη αντιμετωπίζει το κρεβάτι με την ίδια λογική που η μόδα αντιμετωπίζει την γκαρνταρόμπα. Η Tekla έχει καταφέρει να μετατρέψει τα σεντόνια σε αντικείμενα υψηλής καθημερινής αισθητικής, με μια προσέγγιση που θυμίζει περισσότερο δημιουργικό γραφείο σχεδιασμού παρά παραδοσιακή εταιρεία λευκών ειδών.Η ιστορία της ξεκίνησε το 2017, όταν ο Σουηδός δημιουργός Charlie Hedin παρατήρησε ένα κενό στην αγορά: τα περισσότερα σεντόνια ήταν είτε υπερβολικά παραδοσιακά είτε απλώς μαζικά, απρόσωπα προϊόντα. «Ήταν είτε βαριά διακοσμημένα σετ είτε βασικές, φθηνές επιλογές», έχει πει σε συνεντεύξεις του. Το ζητούμενο για τον ίδιο ήταν κάτι πιο σύγχρονο, υφάσματα με την καθαρότητα ενός καλού σχεδιασμού αλλά και τη φυσικότητα ενός καθημερινού υλικού.Η φιλοσοφία πίσω από τα υφάσματαΗ Tekla ξεκίνησε με μια μικρή συλλογή από πετσέτες και σεντόνια από βαμβάκι percale πυκνής ύφανσης, που ξεχωρίζει για τη δροσερή, λεία αίσθηση και την αντοχή του στον χρόνο. Σε έναν κλάδο που παραδοσιακά βασίζεται σε λευκά και αυστηρά «ταιριαστά» σετ, η ελευθερία μίξης χρωμάτων και αντιθέσεων φάνηκε σχεδόν ανατρεπτική.Το αποτέλεσμα ήταν μια διαφορετική αισθητική για το κρεβάτι: πιο χαλαρή, πιο σύγχρονη και πιο προσωπική. Η ιδέα ότι τα σεντόνια μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους όπως τα ρούχα σε μια ντουλάπα, άλλαξε σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο πολλοί βλέπουν τα υφάσματα του σπιτιού.Σήμερα η Tekla παραμένει πιστή σε αυτή τη φιλοσοφία. Τα περισσότερα σεντόνια της κατασκευάζονται στην Πορτογαλία, από οργανικό βαμβάκι με πιστοποίηση GOTS (Global Organic Textile Standard), ενώ το ύφασμα percale, γνωστό για τη δροσερή και φίνα υφή του, γίνεται πιο μαλακό με τον χρόνο και τις πλύσεις. Είναι το είδος υφάσματος που μπορεί να μην εντυπωσιάζει απαραίτητα την πρώτη νύχτα, αλλά μετά από χρόνια χρήσης αποκτά την πατίνα ενός αγαπημένου ρούχου.Όταν τα υφάσματα του σπιτιού γίνονται «γκαρνταρόμπα»Η αισθητική της Tekla αντλεί επιρροές από την αρχιτεκτονική και την τέχνη. Ο Hedin έχει αναφερθεί συχνά σε δημιουργούς όπως ο John Pawson, ο Donald Judd και ο Le Corbusier, αλλά και στη ζωγράφο Agnes Martin. Το αποτέλεσμα είναι υφάσματα με καθαρές γραμμές, ήρεμες χρωματικές παλέτες και διακριτικές ρίγες, μια αισθητική που μοιάζει σχεδόν αρχιτεκτονική.Η προσέγγιση αυτή είναι εμφανής ακόμη και στον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων. Αντί για περίτεχνα σκηνικά, η εταιρεία προτιμά απλές εικόνες: ένα κρεβάτι, ένα δωμάτιο, φυσικό φως. Στόχος είναι το ύφασμα να φαίνεται όπως θα ήταν στο πραγματικό σπίτι. Παράλληλα, η Tekla αποφεύγει τον γρήγορο κύκλο τάσεων που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη αγορά. Νέες αποχρώσεις ή υφές εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχει λόγος να προστεθούν, όχι επειδή το επιβάλλει το ημερολόγιο. Η στρατηγική αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική: σήμερα η εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 60 χώρες.Πετσέτες, πιτζάμες, μπουρνούζια, κουβέρτες αλλά και μια συλλογή με υφάσματα για την κουζίνα συνθέτουν μια ευρύτερη ιδέα που οι δημιουργοί της εταιρείας περιγράφουν ως «γκαρνταρόμπα του σπιτιού». Όπως επιλέγουμε ένα πουκάμισο ή ένα πλεκτό, έτσι επιλέγουμε και τα υφάσματα που μας περιβάλλουν καθημερινά. Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια σαφή στάση απέναντι στη βιωσιμότητα. Η Tekla διαθέτει πιστοποίηση B Corp, ενώ μεγάλο μέρος της παραγωγής βασίζεται σε οργανικό βαμβάκι και διαδικασίες που δίνουν έμφαση στη διάρκεια ζωής των προϊόντων.