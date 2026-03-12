ONEX: Ρεκόρ δραστηριότητας στα ναυπηγεία της σε Ελευσίνα και Σύρο με στόχο τα 1.000 πλοία

Νέο ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε στις 11 Μαρτίου 2026, όταν συνολικά 29 πλοία βρίσκονταν ταυτόχρονα στις κλίνες των δύο ναυπηγείων - Από το 2019 μέχρι σήμερα, συνολικά 865 πλοία κάθε τύπου ελληνικής και ξένης ιδιοκτησίας έχουν περάσει από τις δύο γιάρδες