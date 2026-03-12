ONEX: Ρεκόρ δραστηριότητας στα ναυπηγεία της σε Ελευσίνα και Σύρο με στόχο τα 1.000 πλοία
Νέο ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε στις 11 Μαρτίου 2026, όταν συνολικά 29 πλοία βρίσκονταν ταυτόχρονα στις κλίνες των δύο ναυπηγείων - Από το 2019 μέχρι σήμερα, συνολικά 865 πλοία κάθε τύπου ελληνικής και ξένης ιδιοκτησίας έχουν περάσει από τις δύο γιάρδες
Η δυναμική επιστροφή της ελληνικής ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας καταγράφεται με τον πιο σαφή τρόπο στα ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ σε Σύρο και Ελευσίνα, όπου οι δείκτες δραστηριότητας συνεχίζουν να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Από το 2019 μέχρι σήμερα, συνολικά 865 πλοία κάθε τύπου, ελληνικής και ξένης ιδιοκτησία, έχουν περάσει από τις δεξαμενές των δύο ναυπηγείων, ολοκληρώνοντας εργασίες επισκευής και συντήρησης. Η αυξημένη κίνηση επιβεβαιώνει τη σταθερή επαναφορά της Ελλάδας στον χάρτη της διεθνούς ναυπηγοεπισκευής, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες απαξίωσης του κλάδου.
Νέο ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε στις 11 Μαρτίου 2026, όταν συνολικά 29 πλοία βρίσκονταν ταυτόχρονα στις κλίνες των δύο ναυπηγείων. Από αυτά, 20 εξυπηρετούνταν στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας και 9 στη Σύρο, με το συνολικό τονάζ να φτάνει τους 481.333 gross tonnage. Το αποτέλεσμα αυτό ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 23 πλοίων και των 471.662 gross tonnage, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία των εγκαταστάσεων.
