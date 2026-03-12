Iσραηλινή επένδυση 136,5 εκατ. ευρώ με 5* ξενοδοχείο και παραθεριστικό χωριό στην Καλαμάτα – Πώς θα είναι (pics)
Iσραηλινή επένδυση 136,5 εκατ. ευρώ με 5* ξενοδοχείο και παραθεριστικό χωριό στην Καλαμάτα – Πώς θα είναι (pics)
Το project συνδέεται με την εταιρεία IDM Capital, με παρουσία άνω των 30 ετών στο real estate στην Ευρώπη, αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, έχοντας ιδρυθεί από τον Pinni Sarfati
Στο ύψος των 136,5 εκατ. ευρώ κοστολογείται η επένδυση ισραηλινών συμφερόντων που προωθείται στο δυτικό τμήμα της παραλίας του δήμου Καλαμάτας για πολυτελές τουριστικό χωριό μαζί με ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Το project συνδέεται με την εταιρεία IDM Capital με παρουσία άνω των 30 ετών στο real estate σε Ευρώπη, αλλά και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, έχοντας ιδρυθεί από τον Pinni Sarfati.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το project συνδέεται με την εταιρεία IDM Capital με παρουσία άνω των 30 ετών στο real estate σε Ευρώπη, αλλά και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, έχοντας ιδρυθεί από τον Pinni Sarfati.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα