Iσραηλινή επένδυση 136,5 εκατ. ευρώ με 5* ξενοδοχείο και παραθεριστικό χωριό στην Καλαμάτα – Πώς θα είναι (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Iσραηλινή επένδυση 136,5 εκατ. ευρώ με 5* ξενοδοχείο και παραθεριστικό χωριό στην Καλαμάτα – Πώς θα είναι (pics)

Το project συνδέεται με την εταιρεία IDM Capital, με παρουσία άνω των 30 ετών στο real estate στην Ευρώπη, αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, έχοντας ιδρυθεί από τον Pinni Sarfati

Iσραηλινή επένδυση 136,5 εκατ. ευρώ με 5* ξενοδοχείο και παραθεριστικό χωριό στην Καλαμάτα – Πώς θα είναι (pics)
Στο ύψος των 136,5 εκατ. ευρώ κοστολογείται η επένδυση ισραηλινών συμφερόντων που προωθείται στο δυτικό τμήμα της παραλίας του δήμου Καλαμάτας για πολυτελές τουριστικό χωριό μαζί με ξενοδοχείο 5 αστέρων.

Το project συνδέεται με την εταιρεία IDM Capital με παρουσία άνω των 30 ετών στο real estate σε Ευρώπη, αλλά και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, έχοντας ιδρυθεί από τον Pinni Sarfati.

