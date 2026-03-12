Iσραηλινή επένδυση 136,5 εκατ. ευρώ με 5* ξενοδοχείο και παραθεριστικό χωριό στην Καλαμάτα – Πώς θα είναι (pics)

Το project συνδέεται με την εταιρεία IDM Capital, με παρουσία άνω των 30 ετών στο real estate στην Ευρώπη, αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, έχοντας ιδρυθεί από τον Pinni Sarfati