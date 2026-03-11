Goldman Sachs: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία – Τα δύο σενάρια για το πετρέλαιο
Goldman Sachs: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία – Τα δύο σενάρια για το πετρέλαιο
Πώς θα επηρεάσει τι παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον η άνοδος του πετρελαίου - Τι σημαίνει και πώς θα αντιδράσουν οι κεντρικές τράπεζες
Η σύγκρουση στο Ιράν αρχίζει ήδη να αφήνει αποτύπωμα στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως μέσω της ανόδου των τιμών ενέργειας, με τις αγορές να προεξοφλούν διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs, η βασική οικονομική επίπτωση για τις περισσότερες χώρες θα είναι η ενίσχυση του πληθωρισμού και η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, εφόσον οι υψηλότερες τιμές ενέργειας μετακυλιστούν στην πραγματική οικονομία.
Οι οικονομολόγοι Joseph Briggs, Megan Peters και Sarah Dong εκτιμούν ότι μια σταθεροποίηση της τιμής του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, περίπου 14% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Φεβρουαρίου, θα έχει περιορισμένη αλλά σαφή επίδραση στο παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον. Με βάση τα υποδείγματα της τράπεζας, αυτή η μεταβολή θα μπορούσε να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες και να μειώσει τον ρυθμό ανάπτυξης κατά περίπου 0,1 ποσοστιαία μονάδα.
Στο δυσμενές σενάριο, ωστόσο, σε παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οι οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερες: ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
Οι οικονομολόγοι Joseph Briggs, Megan Peters και Sarah Dong εκτιμούν ότι μια σταθεροποίηση της τιμής του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, περίπου 14% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Φεβρουαρίου, θα έχει περιορισμένη αλλά σαφή επίδραση στο παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον. Με βάση τα υποδείγματα της τράπεζας, αυτή η μεταβολή θα μπορούσε να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες και να μειώσει τον ρυθμό ανάπτυξης κατά περίπου 0,1 ποσοστιαία μονάδα.
Δύο σενάρια για το πετρέλαιοΗ Goldman Sachs εξετάζει δύο βασικά σενάρια για την πορεία της αγοράς πετρελαίου τους επόμενους μήνες. Στο βασικό σενάριο, οι διαταραχές στη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι περιορισμένες χρονικά, με την αγορά να σταθεροποιείται σχετικά γρήγορα. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 76 δολάρια κατά μέσο όρο στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 και να υποχωρήσει περίπου στα 65 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, καθώς το γεωπολιτικό risk premium θα υποχωρεί και η αγορά θα επιστρέφει σε ένα περιβάλλον δομικής υπερπροσφοράς.
Στο δυσμενές σενάριο, ωστόσο, σε παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οι οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερες: ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα