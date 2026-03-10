Μη μισθωτοί χωρίς ανανεωμένη ασφαλιστική ικανότητα παρά τις πληρωμές - Τι πρέπει να κάνουν αν εμφανίζονται οφειλές στο σύστημα
Ο ασφαλισμένος (ή ο λογιστής του) να μεταβεί στο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ της περιοχής του ή να στείλει e-mail εξηγώντας τι ακριβώς έχει συμβεί
Αναστάτωση – και δεν είναι η πρώτη φορά - έχει δημιουργήσει η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας σε αρκετούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους οι οποίοι διαπίστωσαν ( πχ για μια ιατρική συνταγή) ότι η ασφαλιστική τους ικανότητα δεν έχει ανανεωθεί παρότι δεν οφείλουν εισφορές.
Το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη διαλειτουργικότητας των συστημάτων τα οποία δεν ενημερώνονται για τις πληρωμές. Σε κάποιες περιπτώσεις για παράδειγμα υπήρχαν παλαιότερες οφειλές άνω των 100 ευρώ οι οποίες πληρώθηκαν τον Ιανουάριο αλλά το σύστημα καθυστέρησε να ενσωματώσει τις πληρωμές με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κενό ασφάλισης.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, χρειάζεται ο ασφαλισμένος (ή ο λογιστής του) να μεταβεί στο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ της περιοχής του ή να στείλει e-mail εξηγώντας τι ακριβώς έχει συμβεί. Η μετάβαση στο υποκατάστημα (ακόμα και χωρίς ραντεβού) εκτιμάται ότι είναι προτιμότερη καθώς λόγω έλλειψης προσωπικού είναι δύσκολο το πρόβλημα να λυθεί μέσω email.
Οι αναπόφευκτες επισκέψεις έχουν ήδη προκαλέσει συνωστισμό στα υποκαταστήματα και ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους.
Ειδικά φέτος, προέκυψαν πρόσθετα προβλήματα με έμμεσα μέλη που είναι ανήλικα και έλαβαν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)! Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί στην πλήρη εφαρμογή του, δεν διευκολύνει στην άμεση διόρθωση τυχόν λαθών, με συνέπεια να διαπιστώνονται καθυστερήσεις, που συνοδεύονται από αρκετή ταλαιπωρία ασφαλισμένων, στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Φορέα.
Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας διοίκηση του e-ΕΦΚΑ επισημαίνει τα εξής:
Η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας εκτείνεται από την 1η Μαρτίου 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027. Βέβαια, υπό προϋποθέσεις, μπορεί η ασφαλιστική ικανότητα να χορηγείται σε μηνιαία βάση και έτσι, η διαδικασία να παρατείνεται για όλο το υπόλοιποι 12άμηνο.
Για άμεση καταχώρηση της καταβολής και την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος Μη Μισθωτών σε πραγματικό χρόνο παρέχεται και προτείνεται η δυνατότητα της συναλλαγής με το σύστημα IRIS, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του DASHBOARD-my ΕΦΚΑ και της εφαρμογής myΕΦΚΑmobile.
Επιπλέον η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται και μέσω του συστήματος online ΔΙΑΣ.
Υπενθυμίζεται ότι με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών, δεν ανανεώνεται αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στην Τοπική Διεύθυνση όπου ανήκουν ή να καταθέσουν αίτημα στην εφαρμογή του e- ΕΦΚΑ «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς». Εν συνεχεία, γίνεται ο απαιτούμενος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα και εγκρίνεται ή απορρίπτεται το αίτημα που έχει υποβληθεί.
