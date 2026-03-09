Bγήκε φορτωμένο από τα Στενά του Ορμούζ το πρώτο από τα πέντε δεξαμενόπλοια του Προκοπίου
Το tanker Shenlong με περίπου 1 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού φαίνεται να πέρασε το στρατηγικό πέρασμα την ώρα που η ναυτιλιακή κίνηση παραμένει δραματικά περιορισμένη κατά 91% λόγω της έντασης στην περιοχή
Το πρώτο από τα πέντε δεξαμενόπλοια του Γιώργο Προκοπίου φαίνεται ότι έχει ήδη εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ αφού φόρτωσε στον Περσικό Κόλπο, ενώ δύο ακόμη πλοία της ίδιας εταιρείας Dynacom Tankers Management ακολουθούν την ίδια διαδρομή. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Shenlong.
Σύμφωνα με δεδομένα από πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, το πλοίο μεταφέρει περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια σαουδαραβικού αργού. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το δεξαμενόπλοιο απενεργοποίησε το σύστημα εντοπισμού του (AIS) στις 4 Μαρτίου ενώ έπλεε στον Περσικό Κόλπο με κατεύθυνση προς τα Στενά του Ορμούζ. Το σήμα του επανεμφανίστηκε τη Δευτέρα το πρωί κοντά στις ακτές της Ινδίας, ένδειξη ότι ολοκλήρωσε τη διέλευση από το στρατηγικό πέρασμα.
