Μεγάλου στο Bloomberg: Δεν επιδιώκουμε εξαγορά, αλλά γνωρίζουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί μια πολύ ελκυστική πρόταση

Τι είπε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς για το νέο Strategic Plan 2026-2030, την απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext και την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από τον MSCI