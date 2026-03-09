Μεγάλου στο Bloomberg: Δεν επιδιώκουμε εξαγορά, αλλά γνωρίζουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί μια πολύ ελκυστική πρόταση
Μεγάλου στο Bloomberg: Δεν επιδιώκουμε εξαγορά, αλλά γνωρίζουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί μια πολύ ελκυστική πρόταση
Τι είπε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς για το νέο Strategic Plan 2026-2030, την απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext και την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από τον MSCI
H ελληνική οικονομία έχει φανεί ανθεκτική σε μια σειρά από κρίσεις και αναμένεται να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg με αφορμή το νέο Strategic Plan 2026 – 2030 της Τράπεζας. Ο κ. Μεγάλου διευκρίνισε ότι υπάρχει μεταβλητότητα στις αγορές λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με ανοδική τάση των τιμών στην ενέργεια, χωρίς να μπορεί να προβλέψει κανείς τη διάρκειά της.
Όπως εξήγησε, η Ελλάδα έχει περάσει από πολλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, τον COVID, και στη συνέχεια τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος δημιούργησε μια δυναμική παρόμοια με αυτό που υπάρχει τώρα, το λεγόμενο «σοκ προσφοράς», και άντεξε.
Ερωτώμενος ειδικά για τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, η οποία ως κλάδος επηρεάζεται σημαντικά στην παρούσα συγκυρία, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος όσο αφορά την τιμολόγηση του κινδύνου. «Στο δικό μας ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο», είπε, «ο δείκτης δανείων προς αξία των asset (loan-to-value ratio) κινείται κάτω από 50%, οπότε έχουμε ένα καλό σημείο εκκίνησης».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Όπως εξήγησε, η Ελλάδα έχει περάσει από πολλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, τον COVID, και στη συνέχεια τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος δημιούργησε μια δυναμική παρόμοια με αυτό που υπάρχει τώρα, το λεγόμενο «σοκ προσφοράς», και άντεξε.
Ερωτώμενος ειδικά για τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, η οποία ως κλάδος επηρεάζεται σημαντικά στην παρούσα συγκυρία, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος όσο αφορά την τιμολόγηση του κινδύνου. «Στο δικό μας ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο», είπε, «ο δείκτης δανείων προς αξία των asset (loan-to-value ratio) κινείται κάτω από 50%, οπότε έχουμε ένα καλό σημείο εκκίνησης».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα