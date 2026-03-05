Τράπεζα Πειραιώς: Στόχος για υπερδιπλασιασμό μερίσματος και χορηγήσεις €56 δισ. έως το 2030
Η συνολική αύξηση της αξίας για τους μετόχους (ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) θα διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος, κατά την πενταετή περίοδο - Οι τρεις βασικές προτεραιότητες
Οι επιδόσεις της Πειραιώς το 2025, με ισχυρή κερδοφορία και πιστωτική επέκταση, πειθαρχία κόστους και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ανοίγουν τον δρόμο για την επόμενη φάση της ανάπτυξής της, αναφέρεται στο νέο business plan της τράπεζας για την περίοδο 2026-2030. Παράλληλα, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Όμιλο Πειραιώς.
Η Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα τις στρατηγικές της φιλοδοξίες και τους χρηματοοικονομικούς της στόχους μέσω του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2026-2030, περιγράφοντας τις επιδιώξεις της για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη περίοδο. Ο πυρήνας της στρατηγικής εστιάζει σε τρεις βασικές προτεραιότητες:
• Ισχυρή και κερδοφόρος ανάπτυξη, με κινητήρια δύναμη την επέκταση του ενεργητικού και την παραγωγή εσόδων από διαφοροποιημένες πηγές
• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω πειθαρχίας κόστους, ψηφιοποίησης και στοχευμένων επενδύσεων στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου και στην τεχνολογία
• Βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου μέσω ισχυροποίησης του ισολογισμού, ισχυρών αποθεμάτων έναντι των εποπτικών απαιτήσεων και αυξημένων διανομών στους μετόχους
Οι στόχοι της Πειραιώς αντανακλούν τη δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) περίπου 18% έως το 2030, κυμαινόμενη μεταξύ 15% και 18% κατά την περίοδο 2026-2030, στηριζόμενη σε διατηρήσιμη παραγωγή καθαρών κερδών, η οποία μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) περίπου 10% για την περίοδο. Η αύξηση των δανείων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, με ετήσιο ρυθμό 10% για την επιχειρηματική πίστη (CIB) και 5% για τη λιανική.
Διατηρώντας την πειθαρχία κόστους και εν ισχύοντας περαιτέρω την παραγωγικότητα μέσω στοχευμένων επενδύσεων, η Πειραιώς στοχεύει σε δείκτη κόστους προς έσοδα (cost -toincome ratio) περίπου 30% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2026-2030. Παράλληλα, η Τράπεζα θέτει τους πελάτες της στο επίκεντρο, στοχεύοντας σε δείκτη μέτρησης ικανοποίησης (NPS) άνω του 20 έως το 2030, από 14 σήμερα.
Η Πειραιώς επιδιώκει υπερδιπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή, από 40 cents το 2025, σε περίπου 80 cents το 2030. Η συνολική αύξηση της αξίας για τους μετόχους (ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) θα διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος, κατά την πενταετή περίοδο (σημ. η διανομή μερίσματος υπόκειται σε εποπτική έγκριση, καθώς και στην έγκριση από τη Γενική Συνέλευση μετόχων).
Δείτε αναλυτικά εδώ το business plan της Πειραιώς
