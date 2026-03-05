Τράπεζα Πειραιώς: Στόχος για υπερδιπλασιασμό μερίσματος και χορηγήσεις €56 δισ. έως το 2030

Η συνολική αύξηση της αξίας για τους μετόχους (ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) θα διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος, κατά την πενταετή περίοδο - Οι τρεις βασικές προτεραιότητες