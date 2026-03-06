Η επανεμφάνιση Σομαλών πειρατών και η απειλή των Χούθι ανεβάζουν τον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα (πίνακες)

Ο Νίκος Δρόσος

«Η επανεμφάνιση των Σομαλών πειρατών, σε συνδυασμό με τον ενδεχόμενο κίνδυνο από τους Χούθι, δημιουργεί έναν συνδυασμό απειλών που ανεβάζει σημαντικά το συνολικό επίπεδο κινδύνου για τα πλοία που κινούνται στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής», υπογραμμίζει.Οι πειρατικές ομάδες, όπως εξηγεί, χρησιμοποιούν συχνά αλιευτικά σκάφη ως «μητρικά πλοία», επιτρέποντάς τους να επιχειρούν σε μεγάλες αποστάσεις από τις ακτές και να αιφνιδιάζουν τα εμπορικά πλοία.Σε αυτό το περιβάλλον, η διαχείριση κινδύνου αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο για τη λειτουργία των ναυτιλιακών εταιρειών.«Οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές πλοίων καλούνται να αξιολογούν διαρκώς τα δρομολόγια, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα προστασίας για τα πληρώματα και τα φορτία», σημειώνει ο Νίκος Δρόσος.Όπως τονίζει, εάν η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίσει να κλιμακώνεται, περιοχές όπως το Στενό του Ορμούζ, η Ερυθρά Θάλασσα και ο Κόλπος του Άντεν ενδέχεται να εξελιχθούν σε ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά μέτωπα για τη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια οικονομία.