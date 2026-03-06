Η επανεμφάνιση Σομαλών πειρατών και η απειλή των Χούθι ανεβάζουν τον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα (πίνακες)
Η επανεμφάνιση Σομαλών πειρατών και η απειλή των Χούθι ανεβάζουν τον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα (πίνακες)
Όπως επισημαίνει ο Maritime Commercial Manager και Sole Representative για Ελλάδα και Κύπρο, Νίκος Δρόσος οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές πλοίων καλούνται να αξιολογούν διαρκώς τα δρομολόγια, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα προστασίας για τα πληρώματα και τα φορτία
Η επιστροφή περιστατικών πειρατείας στα ανοιχτά της Σομαλίας, σε συνδυασμό με την αυξημένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και την πιθανότητα εμπλοκής των ανταρτών Χούθι, διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον αυξημένου κινδύνου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Όπως επισημαίνει ο Maritime Commercial Manager και Sole Representative για Ελλάδα και Κύπρο, Νίκος Δρόσος, η κατάσταση στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής παρακολουθείται με ιδιαίτερη ανησυχία από τη ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς η αστάθεια επηρεάζει ορισμένους από τους σημαντικότερους διαδρόμους του παγκόσμιου εμπορίου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το επίπεδο απειλής για τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ έχει ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, με τις επιθέσεις ή τα περιστατικά εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν και στην ευρύτερη περιοχή να έχουν φτάσει τουλάχιστον τα 13 από τα τέλη Φεβρουαρίου.
«Η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταφέρεται σταδιακά και στη θάλασσα, αυξάνοντας τον συνολικό κίνδυνο για τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή», σημειώνει ο κ. Δρόσος.
Το Στενό του Ορμούζ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου, καθώς και μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου.
«Πρόκειται για ένα κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα. Ακόμη και η αύξηση της απειλής, χωρίς να υπάρξει απαραίτητα σοβαρό περιστατικό, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου, αλλαγές δρομολογίων και καθυστερήσεις στις ενεργειακές ροές», εξηγεί.
Την ίδια στιγμή, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν παραμένει ένας ακόμη παράγοντας αβεβαιότητας. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε νέες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, ωστόσο η στάση τους και οι δηλώσεις στήριξης προς το Ιράν διατηρούν το επίπεδο απειλής.
«Οι Χούθι δεν έχουν ακόμη επανεκκινήσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ωστόσο παραμένουν ένας εν δυνάμει κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα, δεδομένων των δυνατοτήτων που έχουν επιδείξει στο παρελθόν με πυραύλους, drones και μη επανδρωμένα σκάφη», αναφέρει ο κ. Δρόσος.
Παράλληλα, στον Ινδικό Ωκεανό και κοντά στις ακτές της Σομαλίας έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ξανά περιστατικά πειρατείας, γεγονός που προκαλεί νέα ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
Όπως επισημαίνει ο Maritime Commercial Manager και Sole Representative για Ελλάδα και Κύπρο, Νίκος Δρόσος, η κατάσταση στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής παρακολουθείται με ιδιαίτερη ανησυχία από τη ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς η αστάθεια επηρεάζει ορισμένους από τους σημαντικότερους διαδρόμους του παγκόσμιου εμπορίου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το επίπεδο απειλής για τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ έχει ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, με τις επιθέσεις ή τα περιστατικά εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν και στην ευρύτερη περιοχή να έχουν φτάσει τουλάχιστον τα 13 από τα τέλη Φεβρουαρίου.
«Η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταφέρεται σταδιακά και στη θάλασσα, αυξάνοντας τον συνολικό κίνδυνο για τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή», σημειώνει ο κ. Δρόσος.
Το Στενό του Ορμούζ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου, καθώς και μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου.
«Πρόκειται για ένα κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα. Ακόμη και η αύξηση της απειλής, χωρίς να υπάρξει απαραίτητα σοβαρό περιστατικό, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου, αλλαγές δρομολογίων και καθυστερήσεις στις ενεργειακές ροές», εξηγεί.
Την ίδια στιγμή, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν παραμένει ένας ακόμη παράγοντας αβεβαιότητας. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε νέες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, ωστόσο η στάση τους και οι δηλώσεις στήριξης προς το Ιράν διατηρούν το επίπεδο απειλής.
«Οι Χούθι δεν έχουν ακόμη επανεκκινήσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ωστόσο παραμένουν ένας εν δυνάμει κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα, δεδομένων των δυνατοτήτων που έχουν επιδείξει στο παρελθόν με πυραύλους, drones και μη επανδρωμένα σκάφη», αναφέρει ο κ. Δρόσος.
Παράλληλα, στον Ινδικό Ωκεανό και κοντά στις ακτές της Σομαλίας έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ξανά περιστατικά πειρατείας, γεγονός που προκαλεί νέα ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
«Η επανεμφάνιση των Σομαλών πειρατών, σε συνδυασμό με τον ενδεχόμενο κίνδυνο από τους Χούθι, δημιουργεί έναν συνδυασμό απειλών που ανεβάζει σημαντικά το συνολικό επίπεδο κινδύνου για τα πλοία που κινούνται στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής», υπογραμμίζει.
Οι πειρατικές ομάδες, όπως εξηγεί, χρησιμοποιούν συχνά αλιευτικά σκάφη ως «μητρικά πλοία», επιτρέποντάς τους να επιχειρούν σε μεγάλες αποστάσεις από τις ακτές και να αιφνιδιάζουν τα εμπορικά πλοία.
Σε αυτό το περιβάλλον, η διαχείριση κινδύνου αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο για τη λειτουργία των ναυτιλιακών εταιρειών.
«Οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές πλοίων καλούνται να αξιολογούν διαρκώς τα δρομολόγια, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα προστασίας για τα πληρώματα και τα φορτία», σημειώνει ο Νίκος Δρόσος.
Όπως τονίζει, εάν η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίσει να κλιμακώνεται, περιοχές όπως το Στενό του Ορμούζ, η Ερυθρά Θάλασσα και ο Κόλπος του Άντεν ενδέχεται να εξελιχθούν σε ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά μέτωπα για τη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια οικονομία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα