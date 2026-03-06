Το πρόγραμμα #Her_Research επιστρέφει για να στηρίξει τις γυναίκες στην έρευνα
Ξεκινά ο 4ος κύκλος της δράσης του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος
Το #Her_Research, επιστρέφει με τον 4ο κύκλο του, με στόχο την ενδυνάμωση των Γυναικών στην Έρευνα, και τη δημιουργία αξίας στον τομέα αυτό. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) ανακοινώνει την έναρξη του 4ου κύκλου του προγράμματος #Her_Research για το 2026, ενός οικοσυστήματος που μετατρέπει τη γυναικεία ερευνητική, επιστημονική σκέψη σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμα προϊόντα για την αγορά.
Μετά το 2025, χρονιά-σταθμό κατά την οποία ο ΣΕΓΕ διοργάνωσε με επιτυχία το Παγκόσμιο Συνέδριό του FCEM, ο Σύνδεσμος επιστρέφει δυναμικά στον πυρήνα της αποστολής του: την ουσιαστική ενδυνάμωση των γυναικών και τη σύνδεση της γνώσης με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο 4ος κύκλος του #Her_Research σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας δράσης που έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της χώρας και η οποία είχε την υποστήριξη 17 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Το #Her_Research εστιάζει στην άρση των πάγιων εμποδίων που περιορίζουν τη γυναικεία παρουσία στην εφαρμοσμένη έρευνα. Παρά την επιστημονική τους επάρκεια, πολλές ερευνήτριες στερούνται των απαραίτητων διασυνδέσεων με επενδυτικά κεφάλαια και του mentoring που απαιτείται για να βγει η γνώση από το εργαστήριο στην κοινωνία ως εφαρμόσιμη καινοτομία ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα είναι η απώλεια πολύτιμων ιδεών υψηλής προστιθέμενης αξίας και η μη πλήρης αξιοποίηση ερευνητικού δυναμικού, που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
Απαντώντας σε αυτή την πρόκληση, το #Her_Research δεν αποτελεί μια αποσπασματική ενέργεια, αλλά ένα ολοκληρωμένο και δομημένο πρόγραμμα διάρκειας 8–10 μηνών, με σαφή στάδια υλοποίησης και μετρήσιμο αντίκτυπο. Μέσα από ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής, εκπαιδευτικά σεμινάρια και bootcamps, αξιολόγηση από ακαδημαϊκή επιστημονική επιτροπή και στοχευμένη καθοδήγηση, η δράση δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου η έρευνα μετατρέπεται σε καινοτομία, με πραγματικές και μετρήσιμες προοπτικές εφαρμογής.
Η πορεία των προηγούμενων κύκλων επιβεβαιώνει τη δυναμική της πρωτοβουλίας. Από τον πρώτο κύκλο το 2021, όπου υποστηρίχθηκαν 25 αιτήσεις, 18 γυναίκες ερευνήτριες και μία νικήτρια, τον δεύτερο κύκλο το 2023 με περισσότερες από 58 αιτήσεις, 42 συμμετέχουσες και 8 νικήτριες ερευνητικές ομάδες έφτασε στον τρίτο κύκλο το 2024 με 120 αιτήσεις και 80 ομάδες να λαμβάνουν ουσιαστική υποστήριξη, το #Her_Research εξελίσσεται σταθερά σε μια ισχυρή πλατφόρμα σύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με το επιχειρηματικό οικοσύστημα.
Ο 4ος κύκλος για το 2026 φιλοδοξεί να διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτό το αποτύπωμα, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ετοιμότητα των συμμετεχουσών, προσφέροντας εξειδικευμένη καθοδήγηση και δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας με την αγορά. Παράλληλα, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να επενδύσουν ουσιαστικά στην καινοτομία, στη διαφορετικότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας το κοινωνικό και ESG αποτύπωμά τους μέσα από μια αξιόπιστη και αναπτυξιακή πρωτοβουλία.
Η Πρόεδρος του ΣΕΓΕ κα Λίνα Τσαλταμπάση από τη Παγκόσμια Σύσκεψη για την Ισότητα του ΟΗΕ (CSW 70) στη Νέα Υόρκη, επισημαίνει:
«Η επένδυση στις Γυναίκες Επιστήμονες και Ερευνήτριες, είναι επένδυση όχι απλά σε εργασιακές θέσεις, αλλά σε υπεραξία της Εθνικής Οικονομίας και σε ανάδειξη γυναικών σε πυλώνες προόδου, καινοτομίας και ευημερίας.
Περισσότερες πληροφορίες για την ανοιχτή πρόσκληση και τα επιμέρους στάδια του 4ου κύκλου θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.
Για πληροφορίες:
📞 +30 2310 224440
📧 info@sege.gr
