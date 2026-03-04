Noval Property: Τα νέα έργα και οι προβλέψεις για αύξηση εσόδων φέτος μεταξύ 41,5 – 43,5 εκατ. ευρώ

Τι ανέφερε χθες στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025 ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Γιώργος Κουτσοποδιώτης