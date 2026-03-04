Noval Property: Τα νέα έργα και οι προβλέψεις για αύξηση εσόδων φέτος μεταξύ 41,5 – 43,5 εκατ. ευρώ
Noval Property: Τα νέα έργα και οι προβλέψεις για αύξηση εσόδων φέτος μεταξύ 41,5 – 43,5 εκατ. ευρώ
Τι ανέφερε χθες στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025 ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Γιώργος Κουτσοποδιώτης
Eπιπλέον έσοδα τα οποία θα φτάσουν τα 12 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση αναμένει η Noval Property ΑΕΕΑΠ από το νέο μεγάλο project γραφειακών χώρων στο Μαρούσι που είναι και από τα μεγαλύτερα έργα επαγγελματικών χώρων υπό ανάπτυξη αυτή την περίοδο στην Αθήνα. Πρόκειται για το γνωστό συγκρότημα «The Grid», υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών, που αναπτύσσει η ΑΕΕΑΠ από κοινού με την επενδυτική εταιρεία Brooklane στο πρώην ακίνητο της Kodak στο Μαρούσι, το οποίο αποκτήθηκε για τον σκοπό αυτό.
Μάλιστα όπως ανέφερε χθες στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025 ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Γιώργος Κουτσοποδιώτης, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ανάπτυξης αποτελεί την προτεραιότητα για φέτος, με το κτίριο να αντιστοιχεί σε συνολική δόμηση περίπου 62.000 τ.μ..
Η ανάπτυξη φιλοξενεί πέραν των γραφειακών χώρων, χρήσεις εστίασης, γυμναστήριο κ.α. και μέσα στο 2026 το συγκρότημα θα είναι πλήρως προμισθωμένο, με πρώτο μισθωτή τη γνωστή εταιρεία Ernst & Young, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στα δύο από τα συνολικά τέσσερα κτίρια.
