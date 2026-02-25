Τζιάνι Ονοράτο: Η MSC Cruises βλέπει σταθερή ανάπτυξη και επενδύει στην Ελλάδα
Ο CEO ενός εκ των κολοσσών της διεθνούς κρουαζιέρας, μιλά στο newmoney για το ναυπηγικό πρόγραμμα, τις επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές και τις προοπτικές για το 2026
Η παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας έχει εισέλθει σε φάση σταθερής και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Τζιάνι Ονοράτο, CEO της MSC Cruises. Στη συνέντευξή του στο newmoney, αποκάλυψε ότι η ζήτηση κινείται σε υψηλά επίπεδα, με περισσότερους από 4,6 εκατ. επιβάτες το 2024 και θετικές προοπτικές για τα επόμενα έτη, ενώ διευρύνεται και το προφίλ των ταξιδιωτών.
Ο Ονοράτο τόνισε τις επενδυτικές προτεραιότητες του Ομίλου, που εστιάζουν στην ανανέωση και επέκταση του στόλου, με νέες παραγγελίες πλοίων World Class και την ανάπτυξη της Explora Journeys, αλλά και σε υποδομές λιμένων και homeporting στην Ελλάδα και διεθνώς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική σημασία της Ελλάδας, με δραστηριότητες πέραν της θερινής σεζόν, προώθηση νέων προορισμών όπως η Σύρος και συμμετοχή σε διαγωνισμούς για τα λιμάνια Λαυρίου και Κατάκολου, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη παρουσία του Ομίλου στη Μεσόγειο.
