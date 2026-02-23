Πώς η Κίνα αλλάζει την αγορά των πολυτελών ειδών
Πώς η Κίνα αλλάζει την αγορά των πολυτελών ειδών
Τα luxury brands επένδυσαν δυνατά στη χώρα των 150 εκατ. super rich και 400 εκατομμυρίων ανθρώπων της μεσαίας τάξης. Τώρα αυτοί τους γυρνούν την πλάτη και δημιουργούν δικά τους brands
Εταιρείες πολυτελείας που “κανονικά” διαλέγουν τους πελάτες να κάνουν εκπτώσεις σε σημείο “τιμολογιακού πολέμου”; Εταιρείες που πόνταραν σε “exclusive” προϊόντα για λίγους, να προσπαθούν να κάνουν ακόμα μαζικότερη την ήδη μαζική παραγωγή τους; Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά ειδών πολυτελείας, μοιάζει με κοσμογονία. Και καταδεικνύει ότι έχουμε μπει σε μια εποχή που όλα θα αλλάξουν σε αυτό τον τομέα, όχι επειδή “επιβραδύνει η αγορά των πολυτελών ειδών”. Η “υπερκαταιγίδα” που βλέπουν οι αναλυτές στην αγορά του luxury λόγω της επιβράδυνσης της Κίνας, έχει εντελώς διαφορετική ανάγνωση από αυτή που θα φανταζόταν κανείς.
Καθώς η οικονομική και κοινωνική συγκυρία αλλάζει, μαζί της μεταβάλλεται και ο ρόλος που παίζει η Κίνα στην παγκόσμια σκηνή του luxury — με ερωτήματα πλέον όχι μόνο για το εάν θα επιστρέψει εκεί που ήταν αλλά για το αν το “παλιό” μοντέλο βελτίωσης μπορεί να επαναληφθεί κάτω από νέα δεδομένα. Οι μεγαλύτεροι οίκοι πολυτελών προϊόντων, από ρούχα και κοσμήματα μέχρι ρολόγια και αυτοκίνητα, πόνταραν τα πάντα στην αχανή κινεζική αγορά, η οποία όμως τώρα αλλάζει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Καθώς η οικονομική και κοινωνική συγκυρία αλλάζει, μαζί της μεταβάλλεται και ο ρόλος που παίζει η Κίνα στην παγκόσμια σκηνή του luxury — με ερωτήματα πλέον όχι μόνο για το εάν θα επιστρέψει εκεί που ήταν αλλά για το αν το “παλιό” μοντέλο βελτίωσης μπορεί να επαναληφθεί κάτω από νέα δεδομένα. Οι μεγαλύτεροι οίκοι πολυτελών προϊόντων, από ρούχα και κοσμήματα μέχρι ρολόγια και αυτοκίνητα, πόνταραν τα πάντα στην αχανή κινεζική αγορά, η οποία όμως τώρα αλλάζει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα