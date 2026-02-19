ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε ο τζίρος στην εστίαση το 2025, αυξήθηκε στα καταλύματα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης ανήλθε σε 10,73 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με το 2024

Αύξηση 3,3% σημείωσε πέρυσι ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας που παρέχουν καταλύματα και ανήλθε σε 11.766.152 χιλ. ευρώ, έναντι των 11.388.355 χιλ. ευρώ το 2024.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης ανήλθε σε 10.734.747 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με το 2024, όπου είχε ανέλθει σε 11.117.232 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης (6,8%), Κέρκυρας και Ηρακλείου (6,6%). Ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,2%) και Μυκόνου (0,5%).

