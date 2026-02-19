ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε ο τζίρος στην εστίαση το 2025, αυξήθηκε στα καταλύματα

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης ανήλθε σε 10,73 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με το 2024