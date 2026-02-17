Κοινωνικός Τουρισμός 2026 - 2027: Πρεμιέρα την 1η Μαΐου, οι στοχευμένες αλλαγές για 300.000 δικαιούχους

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε ειδικές περιοχές - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026 - 2027, με την έναρξη να μεταφέρεται στην 1η Μαΐου και τις αιτήσεις να ανοίγουν αμέσως μετά το Πάσχα.



Η χρονική μετατόπιση, από την 1η Ιουνίου που ίσχυε μέχρι σήμερα, συνδυάζεται με ουσιαστικές παρεμβάσεις στη μοριοδότηση, στη διεύρυνση των δικαιούχων και στις παροχές, με στόχο την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.







Ποιοι είναι οι δικαιούχοι Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα ασφαλιστικά ή επιδοματικά κριτήρια.



Ειδικότερα, απαιτούνται:





• 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, ή

• επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα), ή

Επιπλέον, στο πρόγραμμα εντάσσονται εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.



Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε ειδικές περιοχές Πέραν των 6 διανυκτερεύσεων με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, προβλέπονται σημαντικά κίνητρα για συγκεκριμένες περιοχές. Στη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο παρέχονται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη πιο ενισχυμένο είναι το καθεστώς για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και για τη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), όπου οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.



Παράλληλα, τα ποσά επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα. Η προσαύξηση αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων), ενισχύοντας περιοχές που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με φυσικές καταστροφές ή οικονομικές πιέσεις.



Πρόωρη εκκίνηση και μεγαλύτερη ευελιξία Η εφαρμογή από την 1η Μαΐου επιδιώκει να αποσυμφορήσει τους μήνες αιχμής (Ιούλιο – Αύγουστο) και να ενθαρρύνει τη διάχυση της ζήτησης σε περιόδους χαμηλότερης πληρότητας.



Αυξημένη μοριοδότηση για πολύτεκνους Οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Η αυξημένη μοριοδότηση αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητες επιλογής τους, ενισχύοντας την κοινωνική στόχευση του προγράμματος.

17.02.2026, 10:25