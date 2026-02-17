Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε αρχίζει η υποβολή τους, τι ισχύει με την έκπτωση φόρου
Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ξεκινά 15 Μαρτίου, με εκπτώσεις έως 4% για έγκαιρη εφάπαξ πληρωμή
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2025, καθώς η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου.
Μάλιστα, φέτος εκτιμάται πως οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις μπορεί να ανέλθουν στο 1,5 εκατ.
Όσοι κινηθούν νωρίς στην υποβολή της δήλωσης για τα εισοδήματα του 2025 μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη έκπτωση στον φόρο που θα προκύψει, ενώ όσοι δικαιούνται επιστροφή χρημάτων θα τη δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό σχεδόν μέσα σε μία εβδομάδα.
Μέχρι το τέλος του μήνα, η ΑΑΔΕ συγκεντρώνει από εργοδότες, δημόσιους φορείς, τράπεζες, χρηματιστηριακές και λοιπούς οργανισμούς όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα. Στόχος είναι η έγκαιρη διαμόρφωση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, ώστε η διαδικασία να γίνει όσο το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένη.
Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Ωστόσο, για όσους επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή, προβλέπεται κλιμακωτή έκπτωση που συνδέεται με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση 4% για δηλώσεις που θα κατατεθούν έως τις 30 Απριλίου, 3% για δηλώσεις από 1η Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου. Προϋπόθεση είναι η πλήρης εξόφληση έως τις 31 Ιουλίου.
Το χρονοδιάγραμμα και οι δόσειςΈως τις αρχές Μαρτίου αναμένεται να έχουν ενσωματωθεί στα ηλεκτρονικά έντυπα όλα τα δεδομένα που θα έχουν διαβιβαστεί έως τις 28 Φεβρουαρίου. Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων εκτείνεται από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2026.
