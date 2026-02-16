Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρές διακυμάνσεις στο ταμπλό, δυσκολεύονται να βγάλουν αντίδραση οι αγοραστές

Σημάδια κόπωσης παρουσιάζει το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς οι αγοραστές αδυνατούν να βγάλουν αντίδραση μετά το sell off στο φινάλε της προηγούμενης εβδομάδας. Τα αρχικά κέρδη, που οδήγησαν προσωρινά τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.300 μονάδες, χάθηκαν με αποτέλεσμα να σημειώνονται πλέον μικρές μεταβολές στο ταμπλό.



Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (16/2), ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.287,20 μονάδες. Σε περίπου 21 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.283,14 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.304,02 μονάδες.



Τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων 10 μηνών πραγματοποίησε η Λεωφόρος Αθηνών την περασμένη Παρασκευή (13/2), καταγράφοντας «βουτιά» -2,8%. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε κάτω από τις 2.300 μονάδες και απομακρύνθηκε αισθητά από τα φετινά ρεκόρ. Παράλληλα, μπήκε τέλος στο σερί των 8 συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων, με τον ΓΔ να υποχωρεί κατά -3,1% το προηγούμενο πενθήμερο. Κοντά στο +8% διαμορφώνεται η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026.

