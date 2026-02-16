ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρές διακυμάνσεις στο ταμπλό, δυσκολεύονται να βγάλουν αντίδραση οι αγοραστές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών Γενικός Δείκτης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρές διακυμάνσεις στο ταμπλό, δυσκολεύονται να βγάλουν αντίδραση οι αγοραστές

Η προσοχή στρέφεται στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων - Κλειστή λόγω τραπεζικής αργίας η Wall Street

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρές διακυμάνσεις στο ταμπλό, δυσκολεύονται να βγάλουν αντίδραση οι αγοραστές
Αριστοτέλης Παππάς

Σημάδια κόπωσης παρουσιάζει το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς οι αγοραστές αδυνατούν να βγάλουν αντίδραση μετά το sell off στο φινάλε της προηγούμενης εβδομάδας. Τα αρχικά κέρδη, που οδήγησαν προσωρινά τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.300 μονάδες, χάθηκαν με αποτέλεσμα να σημειώνονται πλέον μικρές μεταβολές στο ταμπλό.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (16/2), ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.287,20 μονάδες. Σε περίπου 21 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.283,14 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.304,02 μονάδες.

Τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων 10 μηνών πραγματοποίησε η Λεωφόρος Αθηνών την περασμένη Παρασκευή (13/2), καταγράφοντας «βουτιά» -2,8%. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε κάτω από τις 2.300 μονάδες και απομακρύνθηκε αισθητά από τα φετινά ρεκόρ. Παράλληλα, μπήκε τέλος στο σερί των 8 συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων, με τον ΓΔ να υποχωρεί κατά -3,1% το προηγούμενο πενθήμερο. Κοντά στο +8% διαμορφώνεται η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Αριστοτέλης Παππάς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης