Goldman Sachs: Από τις 2.300 στις 2.500 μονάδες – Τι άλλαξε για την Ελλάδα και τις αναδυόμενες μέσα σε τρεις εβδομάδες
Η Ελλάδα μετακινείται από «κοντά στον μέσο όρο» σε κατηγορία χαμηλότερης αποτίμησης αλλά υψηλότερης αύξησης κερδών - Δείτε Πίνακες
Η Goldman Sachs αναβάθμισε τον στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.500 μονάδες από 2.300 στο διάστημα μεταξύ των δύο τελευταίων reports της (21 Ιανουαρίου – 11 Φεβρουαρίου). Η μεταβολή δεν προκύπτει από αλλαγή αποτίμησης αλλά από την αλλαγή της θέσης της ελληνικής αγοράς μέσα στον συγκριτικό πίνακα των αναδυόμενων αγορών.
Στον πίνακα του Ιανουαρίου η Ελλάδα εμφανιζόταν να διαπραγματεύεται περίπου στις 10 φορές τα κέρδη, με απόδοση περίπου 9% από την αρχή του έτους και αύξηση κερδών κοντά στο 16% σε ορίζοντα δωδεκαμήνου. Η μερισματική απόδοση ήταν περίπου 5% και η αγορά κινούνταν κοντά στον μέσο όρο των EM, όπου ο δείκτης διαπραγματευόταν γύρω στις 13,1 φορές κέρδη με αύξηση κερδών περίπου 21,5%.
Στον νεότερο πίνακα του Φεβρουαρίου η αποτίμηση της Ελλάδας χαμηλώνει περαιτέρω στις 9,5 φορές, η μερισματική απόδοση αυξάνεται περίπου στο 6% και η αύξηση κερδών ανεβαίνει στο περίπου 31% σε δολάριο. Την ίδια στιγμή ο μέσος όρος των αναδυόμενων αγορών διαμορφώνεται σε περίπου 13,5 φορές κέρδη και αύξηση περίπου 15%. Δηλαδή η Ελλάδα μετακινείται από «κοντά στον μέσο όρο» σε κατηγορία χαμηλότερης αποτίμησης αλλά υψηλότερης αύξησης κερδών.
