Πότε πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, αναλυτική λίστα

Η πληρωμή για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, και μεταξύ αυτών είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης, τα αναπηρικά επιδόματα καθώς και το επίδομα γέννησης.

Ωστόσο, τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από την προηγούμενη εργάσιμη, δηλαδή την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που πληρώνονται στα τέλη Φεβρουαρίου

-Αναπηρικά επιδόματα
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

-Έξοδα Κηδείας
-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
-Επίδομα Αναδοχής

-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
-Επίδομα Γέννησης
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
-Επίδομα Ομογενών

-Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
-Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
