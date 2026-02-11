Πότε πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, αναλυτική λίστα
Πότε πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, αναλυτική λίστα
Πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Η πληρωμή για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, και μεταξύ αυτών είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης, τα αναπηρικά επιδόματα καθώς και το επίδομα γέννησης.
Ωστόσο, τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από την προηγούμενη εργάσιμη, δηλαδή την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, μετά τις 17:00 το απόγευμα.
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
-Έξοδα Κηδείας
-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
-Επίδομα Αναδοχής
-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
-Επίδομα Γέννησης
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
-Επίδομα Ομογενών
-Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
Ωστόσο, τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από την προηγούμενη εργάσιμη, δηλαδή την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, μετά τις 17:00 το απόγευμα.
Όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που πληρώνονται στα τέλη Φεβρουαρίου-Αναπηρικά επιδόματα
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
-Έξοδα Κηδείας
-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
-Επίδομα Αναδοχής
-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
-Επίδομα Γέννησης
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
-Επίδομα Ομογενών
-Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
-Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα