ΕΛΕΤΑΕΝ: Μάχη για το χωροταξικό των ΑΠΕ – Οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι ζητούν προστασία για ώριμα έργα
Φόβοι για μπλόκο σε επενδύσεις και αποκλεισμό περιοχών υψηλού αιολικού δυναμικού με επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος
Την αντίθεσή της στην επιβολή οριζόντιων απαγορεύσεων στη χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκφράζει η ΕΛΕΤΑΕΝ, καταθέτοντας στην κυβέρνηση σημαντικές ενστάσεις και τεχνικές προτάσεις για την επικαιροποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΕΧΠ-ΑΠΕ), μέσω σχετικού υπομνήματος πολιτικής.
Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, στην οποία συμμετέχουν μεγάλες και μεσαίες ενεργειακές εταιρείες καθώς και κορυφαίοι κατασκευαστές ανεμογεννητριών — όπως η ΔΕΗ, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Iberdrola Rokas, η ΕΝΤΕΚΑ, ο όμιλος Κοπελούζου, η Siemens Gamesa και η Vestas — υπογραμμίζει ότι το νέο χωροταξικό πλαίσιο που αναμένεται να παρουσιάσει σύντομα η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να οδηγεί στον αποκλεισμό περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό χωρίς τεκμηριωμένη επιστημονική αξιολόγηση.
Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, το νέο χωροταξικό αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα θεσμικά εργαλεία για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, καθώς αναμένεται να καθορίσει τον ενεργειακό χάρτη και την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ για τα επόμενα χρόνια, επηρεάζοντας άμεσα επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ από ελληνικούς και διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη ολοκληρώσει τον βασικό σχεδιασμό του πλαισίου.
