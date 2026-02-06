Μανουσάκης στο Bloomberg: Αύξηση κεφαλαίου €1 δισ. από τον ΑΔΜΗΕ για στρατηγικά έργα
Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ για την προώθηση σημαντικών έργων συνδεσιμότητας στο ενεργειακό δίκτυο Ελλάδα
Ο διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (IPTO), προγραμματίζει την αύξηση κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ, προκειμένου να υποστηρίξει κρίσιμα εθνικά και διεθνή έργα, σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου και Διευθύνoντος Σύμβουλου του ΑΔΜΗΕ κ. Μανούσου Μανουσάκη.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έλαβε επιστολή από τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία ζητείται η έναρξη της διαδικασίας έκδοσης νέων μετοχών. Κάθε υφιστάμενος μέτοχος θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει αναλόγως της υφιστάμενης συμμετοχής του, αναφέρει η εταιρεία. Το ελληνικό κράτος κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, ενώ η κινεζική State Grid κατέχει το 24%.
Η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου «δημιουργεί το αναγκαίο πλαίσιο για την ανάπτυξη κρίσιμων έργων, τα οποία έχουν προτεραιότητα για τον ΑΔΜΗΕ και είναι καίρια για τη στρατηγική ενεργειακή ανάπτυξη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο κ. Μανουσάκης στο πρακτορείο Bloomberg.
Μεταξύ των σημαντικότερων έργων είναι η σύνδεση των νησιών του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου με την ηπειρωτική Ελλάδα, με τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες να αγγίζουν τα 4,2 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ εργάζεται, επίσης, σε μια δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία αξίας 2 δισ. ευρώ, ενώ προχωρά και σε έργο ύψους 1,9 δισ. ευρώ για την κατασκευή ενός καλωδίου που θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα.
