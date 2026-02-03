Αποκλειστικό: Όχι σε αλλαγές στην φοροαπαλλαγή για εταιρικούς χρήστες

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του newsauto.gr, η κυβέρνηση «κλειδώνει» την επιλογή να μη μετακινήσει το όριο των 50 g CO₂/χλμ. που συνδέεται με τη φορολογική απαλλαγή στη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. Η απόφαση έρχεται σε μια στιγμή που οι ευρωπαϊκές αλλαγές στον τρόπο μέτρησης, ειδικά στα plug-in υβριδικά, ανεβάζουν ονομαστικά τις εκπομπές σε πολλά μοντέλα, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι μηχανικά στο αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι, από εδώ και πέρα, το ίδιο μοντέλο μπορεί να φαίνεται «πιο ρυπογόνο» στα χαρτιά. Και όταν ο ελληνικός κανόνας μένει στα 50 g, το αποτέλεσμα είναι πλέον πολλά εταιρικά αυτοκίνητα χάνουν την ασπίδα της απαλλαγής και αρχίζουν να «γράφουν» φορολογητέο εισόδημα για τον χρήστη.