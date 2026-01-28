Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη σερί άνοδος και διεύρυνση των ρεκόρ με ώθηση από τον MSCI
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη σερί άνοδος και διεύρυνση των ρεκόρ με ώθηση από τον MSCI
Η απόφαση του MSCI συμβάλλει στη συνέχιση της επενδυτικής αισιοδοξίας, αλλά προκαλεί και διακυμάνσεις στις μετοχές λόγω της αναμενόμενης αλλαγής στους συντελεστές στάθμισης, υποδεικνύοντας αύξηση της μεταβλητότητας
Θετικά πρόσημα για τρίτη συνεχόμενη μέρα καταγράφει το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο σταθεροποιείται πάνω από τις 2.300 μονάδες και ανανεώνει το ρεκόρ 16ετίας (Ιανουάριος 2010).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (28/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,66% και διαπραγματεύεται στις 2.328,84 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.322,54 (χαμηλό ημέρας) και των 2.332,62 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η απόφαση του MSCI να θέσει σε διαβούλευση της αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές συνεχίζει να προσφέρει ώθηση στο ταμπλό. Αναλυτές κάνουν λόγο για στοχευμένες τοποθετήσεις από retail (ιδιώτες) επενδυτές ενόψει του upgrade, αλλά και για αποχωρήσεις από funds που επενδύουν αποκλειστικά στις αναδυόμενες αγορές.
Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του MSCI συμβάλλει στη συνέχιση της επενδυτικής αισιοδοξίας, αλλά προκαλεί και διακυμάνσεις στις μετοχές λόγω της αναμενόμενης αλλαγής στους συντελεστές στάθμισης, υποδεικνύοντας αύξηση της μεταβλητότητας στο μέλλον. Επιπλέον, η μείωση του συντελεστή του MSCI Standard Greece πιθανότατα θα φέρει σημαντικές εκροές βραχυπρόθεσμα.
Με τις τράπεζες σε ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή, η Λεωφόρος Αθηνών έριξε χθες το «φράγμα» των 2.300 μονάδων για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2010. Η απόφαση του MSCI να ξεκινήσει διαβούλευση για την επιστροφή της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές επηρέασε θετικά την πορεία της αγοράς. Το ΧΑ σημειώνει κέρδη άνω του +9% τον Ιανουάριο, με άλλες τρεις συνεδριάσεις -μαζί με τη σημερινή- να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Με ρυθμό άνω του +20% «τρέχει» ο τραπεζικός κλάδος, που κινείται σε υψηλά 10ετίας (Νοέμβριος 2015).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (28/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,66% και διαπραγματεύεται στις 2.328,84 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.322,54 (χαμηλό ημέρας) και των 2.332,62 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η απόφαση του MSCI να θέσει σε διαβούλευση της αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές συνεχίζει να προσφέρει ώθηση στο ταμπλό. Αναλυτές κάνουν λόγο για στοχευμένες τοποθετήσεις από retail (ιδιώτες) επενδυτές ενόψει του upgrade, αλλά και για αποχωρήσεις από funds που επενδύουν αποκλειστικά στις αναδυόμενες αγορές.
Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του MSCI συμβάλλει στη συνέχιση της επενδυτικής αισιοδοξίας, αλλά προκαλεί και διακυμάνσεις στις μετοχές λόγω της αναμενόμενης αλλαγής στους συντελεστές στάθμισης, υποδεικνύοντας αύξηση της μεταβλητότητας στο μέλλον. Επιπλέον, η μείωση του συντελεστή του MSCI Standard Greece πιθανότατα θα φέρει σημαντικές εκροές βραχυπρόθεσμα.
Με τις τράπεζες σε ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή, η Λεωφόρος Αθηνών έριξε χθες το «φράγμα» των 2.300 μονάδων για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2010. Η απόφαση του MSCI να ξεκινήσει διαβούλευση για την επιστροφή της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές επηρέασε θετικά την πορεία της αγοράς. Το ΧΑ σημειώνει κέρδη άνω του +9% τον Ιανουάριο, με άλλες τρεις συνεδριάσεις -μαζί με τη σημερινή- να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Με ρυθμό άνω του +20% «τρέχει» ο τραπεζικός κλάδος, που κινείται σε υψηλά 10ετίας (Νοέμβριος 2015).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα