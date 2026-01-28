Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη σερί άνοδος και διεύρυνση των ρεκόρ με ώθηση από τον MSCI

Η απόφαση του MSCI συμβάλλει στη συνέχιση της επενδυτικής αισιοδοξίας, αλλά προκαλεί και διακυμάνσεις στις μετοχές λόγω της αναμενόμενης αλλαγής στους συντελεστές στάθμισης, υποδεικνύοντας αύξηση της μεταβλητότητας