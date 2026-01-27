Wall Street: Ούριος άνεμος από τις εταιρικές επιδόσεις έστειλε τον S&P 500 σε νέα υψηλά

Βαρίδι για τον Dow Jones ο κλάδος ασφάλειας υγείας με την UnitedHealth να χάνει σχεδόν 20% - Αισιόδοξοι οι επενδυτές παρά την σημαντική κάμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης - Όλα τα βλέμματα στην αυριανή ετυμηγορία της Fed

S&P 500 κατέγραψε κέρδη για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, «πιάνοντας» νέο υψηλό και φτάνοντας πλέον μια… ανάσα από το επόμενο ορόσημο των 7.000 μονάδων.



Συγκεκριμένα, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,41% στο νέο ρεκόρ των 6.978 μονάδων και ο Nasdaq σημείωσε αύξηση 0,91% στις 23.817 μονάδες. Αντιθέτως, ο Dow Jones λύγισε υπό την πίεση που δέχτηκε κυρίως ο ασφαλιστικός κλάδος υγείας υποχωρώντας 0,83% στις 49.003 μονάδες.







Η πρόβλεψη για ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα θετικά αποτελέσματα από την United Parcel Service ενίσχυσαν το κλίμα, παρά τις ανησυχίες γύρω από την καταναλωτική εμπιστοσύνη και την πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ.



Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board μειώθηκε στις 84,5 μονάδες, από 94,2 τον προηγούμενο μήνα, μετά από ανοδική αναθεώρηση, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη. Πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση από τον Μάιο του 2014 και χαμηλότερη από όλες τις προβλέψεις των αναλυτών.







Η πτώση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών δεν εμπόδισε, πάντως, την ώθηση του S&P 500, ο οποίος συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καθώς οι επενδυτές βλέπουν τα εταιρικά αποτελέσματα ως ένδειξη για τη συνέχιση της αγοράς.



Βαρίδι για ένα τμήμα της αγοράς και δη, για τον Dow στάθηκε το κύμα ρευστοποιήσεων που έπληξε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τις ασφαλιστικές εταιρείες μετά την κυβερνητική απόφαση για «πάγωμα» της χρηματοδότησης του Medicare Advantage το 2027. Μια απόφαση που ήρθε να προστεθεί σε μια ευρύτερη υποχώρηση της κρατικής στήριξης στον κλάδο, ο οποίος προσδοκούσε σε μεγάλα οφέλη με την επανεκλογή Τραμπ στο Λευκό Οίκο.



Σε κάθε περίπτωση, το κλίμα των επόμενων ημερών θα επηρεαστεί σημαντικά από τα μηνύματα της Fed, η οποία ξεκίνησε σήμερα την πρώτη διήμερη συνεδρίαση της χρονιάς.



Αναλυτές και traders θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι η FOMC θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, καθώς η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή και η ανάπτυξη συνεχίζεται. Όμως, αγωνιούν για τις εκτιμήσεις της για την πορεία των βασικών οικονομικών δεικτών και άρα για το σήμα που θα στείλει όσον αφορά τα επόμενα βήματα της.



Μέσα στο κλίμα αυτό, πάντως, είναι πιθανόν ο Ντόναλντ Τραμπ να θελήσει να «κλέψει» την παράσταση και να αποσπάσει την προσοχή των αγορών ανακοινώνοντας την επιλογή του για τoν διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στο τιμόνι της Fed.



Θυμίζουμε πως στην πρώτη γραμμή των δελφίνων βρίσκεται ο Κέβιν Γουόρς, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, ο οποίος απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών λόγω της εμπειρίας του, καθώς και ο Κέβιν Χάσετ, ο οποίος ως διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου αποτελεί έναν από τους πιο στενούς συμβούλους του Προέδρου. Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποψηφιότητα του Ρικ Ρίντερ, κορυφαίου στελέχους της BlackRock, τον οποίο ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει δημοσίως ως εξαιρετικά εντυπωσιακή προσωπικότητα, ενώ στην γραμμή διεκδίκησης παραμένει και ο Κρίστοφερ Γουόλερ, νυν διοικητής της Fed, ο οποίος θεωρείται μια πιο τεχνοκρατική επιλογή με ευρεία αποδοχή από τον τραπεζικό κλάδο.



Το σκηνικό των επόμενων ημερών θα επηρεαστεί σημαντικά και από την ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων, δεδομένου κιόλας πως η ατζέντα της εβδομάδας είναι πλούσια περιλαμβάνοντας μάλιστα μερικές από τις κορυφαίες Big Tech, όπως η Microsoft, η Meta Platforms, η Tesla και η Apple.



Σημειωτέον, άλλωστε, πως παρά τη σταθερότητα που δείχνει ο τομέας της τεχνολογίας, οι μικρότερες εταιρείες είναι αυτές που υπερτερούν για την ώρα στις αρχές του 2026, καθώς η στροφή της αγοράς προς τις κυκλικές βιομηχανίες δείχνει ότι οι εταιρείες που συνδέονται στενότερα με τον οικονομικό κύκλο προσελκύουν μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.



Σε επίπεδο μετοχών, η Wall Street παρουσίασε σήμερα μια έντονα διχασμένη εικόνα, με τον κλάδο της τεχνολογίας και των βιομηχανιών να ηγείται των κερδών, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες υγείας υπέστησαν ιστορικές απώλειες.



Στους μεγάλους κερδισμένους της ημέρας ξεχώρισαν οι τεχνολογικές, όπως η Apple και η Microsoft, ενώ η Corning εκτινάχθηκε άνω του 16% μετά τη σύναψη συμφωνίας μαμούθ ύψους 6 δισ. δολαρίων με τη Meta για την προμήθεια καλωδίων οπτικών ινών.



Παράλληλα, η General Motors σημαντικά, καθώς ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, αύξησε το μέρισμά της και δρομολόγησε επαναγορά μετοχών ύψους 6 δισ. δολαρίων.



Στον τομέα των ημιαγωγών ξεχώρισε η Micron Technology λόγω της ανακοίνωσης μιας επένδυσης 24 δισ. δολαρίων στη Σιγκαπούρη, ενώ η UPS κατέγραψε κέρδη άνω του 4% μετά την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.



Στον αντίποδα, η αγορά σημαδεύτηκε από το «κραχ» στον κλάδο της υγείας, με επικεφαλής την UnitedHealth Group.



Παράλληλα στις χαμένες βρέθηκε η American Airlines καθώς τα κέρδη της για το τέταρτο τρίμηνο δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της αγοράς, όπως και η κατασκευαστική PulteGroup, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τη μείωση της ζήτησης στον κλάδο των ακινήτων.

27.01.2026, 23:13