Προϋπολογισμός: Η υπέρβαση εισπράξεων ΦΠΑ τον Απρίλιο κάλυψε την υστέρηση του α’ τριμήνου
Ο ΦΠΑ «έσπασε το φρένο»: 253 εκατ. πάνω από τον στόχο τον Απρίλιο - Τι δείχνουν τα οριστικά στοιχεία - Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 25.175 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου
Ισχυρό «ριμπάουντ» στις εισπράξεις από ΦΠΑ κατέγραψαν τον Απρίλιο τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, ωθώντας τις εισπράξεις του α΄τετραμήνου στα 9,998 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 559 εκατ. ευρώ.
Ακόμη και αν αφαιρεθούν τα 306 εκατ. από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας, ο ΦΠΑ παραμένει ισχυρά αυξημένος, κατά 253 εκατ. ευρώ, την ώρα που οι συνολικοί φόροι –χωρίς τα έκτακτα έσοδα– υστερούν 0,5% έναντι στόχου και οι φόροι εισοδήματος «γράφουν» τρύπα 185 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η κατανάλωση είναι αυτή που κρατά όρθια τα φορολογικά έσοδα.
Πιο αναλυτικά, ο ΦΠΑ πέρασε σε θετικό έδαφος τον Απρίλιο και συνολικά στο τετράμηνο, καλύπτοντας την υστέρηση που είχε καταγραφεί από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο. Με τα νέα δεδομένα, όπως προκύπτουν από τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με σημαντική υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων έκλεισε το πρώτο τετράμηνο του 2026 για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 5,185 δισ. ευρώ έναντι στόχου 2,298 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 1,887 δισ. ευρώ αντί για προβλεπόμενο έλλειμμα 909 εκατ. ευρώ. Καθοριστική συμβολή στην υπεραπόδοση είχαν η νωρίτερη εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Παράλληλα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος της υπέρβασης συνδέεται με ετεροχρονισμούς πληρωμών και πρόωρες εισροές, ενώ σε καθαρά δημοσιονομικούς όρους η υπέρβαση έναντι των στόχων περιορίζεται στα 368 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 25.175 εκατ. ευρώ, με ενισχυμένες εισπράξεις από ΦΠΑ και μεταβιβάσεις, την ώρα που οι συνολικές δαπάνες παρέμειναν χαμηλότερες από τον στόχο κατά 685 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.887 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 909 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 1.850 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.185 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.298 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5.148 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.
Εξαιρώντας ποσό ύψους 197 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 593 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό επενδυτικών πληρωμών και ποσό ύψους 249 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό κεφαλαιακών ενισχύσεων και μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, ποσό 884 εκατ. ευρώ από πρόωρα έσοδα του ΤΑΑ και ποσό 461 εκατ. ευρώ που αφορά σε πρόωρα ταμειακά έσοδα του ΠΔΕ, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 368 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.
Στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).
