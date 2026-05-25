Προϋπολογισμός: Η υπέρβαση εισπράξεων ΦΠΑ τον Απρίλιο κάλυψε την υστέρηση του α’ τριμήνου

Ο ΦΠΑ «έσπασε το φρένο»: 253 εκατ. πάνω από τον στόχο τον Απρίλιο - Τι δείχνουν τα οριστικά στοιχεία - Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 25.175 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου