Χρηματιστήριο: Έριξε το «φράγμα» των 2.300 μονάδων - Εκρηκτική άνοδος για τις τράπεζες, στα ύψη ο τζίρος

Σε νέο υψηλό 16 ετών ο Γενικός Δείκτης - Ρεκόρ 10ετίας για τον τραπεζικό κλάδο - Νέες κορυφές για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Viohalco και ElvalHalcor - Θετικός καταλύτης το σήμα του MSCI για αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές