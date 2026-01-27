Χρηματιστήριο: Έριξε το «φράγμα» των 2.300 μονάδων - Εκρηκτική άνοδος για τις τράπεζες, στα ύψη ο τζίρος
Σε νέο υψηλό 16 ετών ο Γενικός Δείκτης - Ρεκόρ 10ετίας για τον τραπεζικό κλάδο - Νέες κορυφές για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Viohalco και ElvalHalcor - Θετικός καταλύτης το σήμα του MSCI για αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές
Σε ανοδική τροχιά διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη διαδοχική μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να ρίχνει το «οχυρό» των 2.300 μονάδων μετά από 16 χρόνια. Η Αθήνα επωφελήθηκε από το μπαράζ εκθέσεων χρηματιστηριακών εταιρειών και επενδυτικών οίκων, με αιχμή την απόφαση του MSCI να ξεκινήσει διαβούλευση για την επιστροφή της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές. «Πάρτι» έκαναν οι τράπεζες, οι οποίες έκλεισαν σε νέο υψηλό 10ετίας, ενώ ο τζίρος ήταν αισθητά αυξημένος σε σχέση με τις υπόλοιπες συνεδριάσεις του Ιανουαρίου, ξεπερνώντας τα 600 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (27/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 33,49 μονάδες +1,49% και έκλεισε στις 2.313,62 μονάδες, που είναι το υψηλότερο σημείο από τις 11 Ιανουαρίου 2010 (2.315,31 μονάδες). Σε περίπου 20 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.293,69 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.313,86 μονάδες. Το ΧΑ επιβεβαιώνει και φέτος το January Effect, σημειώνοντας κέρδη +9,1%, με ακόμη τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας.
Σε πρωταγωνιστικό ρόλο και σήμερα οι τράπεζες, με άνοδο σχεδόν +4% και τον κλαδικό δείκτη στις 2.700 μονάδες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Παράλληλα, τα κέρδη των τραπεζών φτάνουν το +20% φέτος. Η Εθνική, η Eurobank και η Alpha Bank έκλεισαν σε νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015) και η Πειραιώς σε υψηλό 5ετίας (Μάρτιος 2021). Νέο ρεκόρ πέτυχε και η Τράπεζα Κύπρου.
Η ElvalHalcor ξεχώρισε με κέρδη +4% πέριξ των 4,3-4,4 ευρώ, που συνιστούν ρεκόρ 18,5 ετών (Αύγουστος 2007). Η μητρική Viohalco «σκαρφάλωσε» για πρώτη φορά πάνω από τα 13 ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έφτασε στα επίπεδα των 32,5 ευρώ (ρεκόρ 26 ετών – Νοέμβριος 1999) και η Motor Oil βρέθηκε πάνω από τα 33 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό).
Με το βλέμμα στο σήμα του MSCI
Την επιστροφή της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές θέτει επί τάπητος ο MSCI, καθώς ξεκίνησε διαβούλευση ζητώντας τη γνώμη της αγοράς για την ενδεχόμενη αναβάθμιση της χώρας. Η περίοδος διαβούλευσης θα διαρκέσει έως τις 16 Μαρτίου, με τον MSCI να έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση της τελικής της απόφασης έως τις 31 Μαρτίου. Σε περίπτωση θετικής έκβασης, η αλλαγή καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ κατά την αναθεώρηση των δεικτών που θα λάβει χώρα τον ερχόμενο Αύγουστο.
Τις επιφυλάξεις της για την κίνηση του MSCI παραθέτει σε έκθεσή της η JPMorgan, καθώς θεωρεί ότι οι καθαρές παθητικές ροές θα είναι ελαφρώς αρνητικές από την αναβάθμιση. Όπως σημειώνει η αμερικανική τράπεζα, τα funds που παρακολουθούν δείκτες αναπτυγμένων αγορών θα πρέπει να αγοράσουν ελληνικές μετοχές ύψους περίπου 5,1 δισ. δολαρίων, όμως τα funds αναδυόμενων αγορών θα υποχρεωθούν να πουλήσουν περίπου 5,4 δισ. δολάρια.
Από την πλευρά της, η Morgan Stanley διατηρεί overweight στάση για τις ελληνικές μετοχές, τονίζοντας ότι η βελτίωση της κερδοφορίας δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στις αποτιμήσεις. Τις έξι κορυφαίες της επιλογές (top picks) γνωστοποίησε η Piraeus Securities, οι οποίες είναι η Alpha Bank, η Eurobank, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Jumbo, η Titan και η ΔΕΗ.
Στην έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 600 εκατ. ευρώ προχώρησε η Εθνική Τράπεζα. Το ομόλογο λήγει το 2031, με δυνατότητα ανάκλησης το 2030, με επιτόκιο 3,125% και απόδοση 3,23%. Όπως αναφέρει η ΕΤΕ, η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από 5,8 φορές του ποσού της έκδοσης. Προηγουμένως η τράπεζα είχε ανακοινώσει δημόσια προσφορά για τα εκκρεμή ομόλογα MREL σταθερού επιτοκίου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 7,25% και λήξη το 2027. Ταυτόχρονα, γνωστοποίησε ότι το ποσοστό της Principal Global Investors υποχώρησε κάτω από το «κατώφλι» του 5%.
Στο επίκεντρο και η Titan, η οποία σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογο πενταετούς διάρκειας, ύψους 350 εκατ. ευρώ, για να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού προγράμματος «Titan Forward 2029» αξίας 3 δισ. ευρώ και των συνεχιζόμενων συγχωνεύσεων και εξαγορών, εξασφαλίζοντας παράλληλα ελκυστικό κόστος χρηματοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος έχει προχωρήσει σε εξαγορές στις ΗΠΑ, την Τουρκία και τη Γαλλία, με στόχο την ολοκλήρωσή τους το α’ εξάμηνο του 2026, ενώ η διοίκηση στοχεύει σε πωλήσεις 4 δισ. ευρώ και EBITDA 1 δισ. ευρώ έως το 2029.
Προς νέα ρεκόρ η Wall Street – Στο «ζύγι» των ευρωαγορών το ιστορικό deal ΕΕ-Ινδίας
Σε Fed και εταιρικά μεγέθη έχουν στραμμένη την προσοχή τους οι επενδυτές στη Wall Street. Μπαράζ αποτελεσμάτων αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, εκ των οποίων αρκετά αφορούν τις λεγόμενες «Magnificent 7». Την Τετάρτη (28/1) η Federal Reserve θα δώσει την ετυμηγορία της για τα επιτόκια, με την αγορά να έχει προεξοφλήσει στάση αναμονής έπειτα από τρεις διαδοχικές μειώσεις. Μεικτά πρόσημα καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τον Dow Jones να επιβαρύνεται από τη «βουτιά» της UnitedHealth, με απώλειες -0,9%. Στον αντίποδα, ο S&P 500 κερδίζει +0,4% και ο Nasdaq +0,8%, «φλερτάροντας» αμφότεροι με νέα ιστορικά ρεκόρ.
Ανοδικά κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τη «μητέρα όλων των συμφωνιών» μεταξύ ΕΕ και Ινδίας. Το deal προβλέπει -μεταξύ άλλων- τον διπλασιασμό των εξαγωγών της ΕΕ έως το 2032. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,5%, ο γαλλικός CAC κερδίζει +0,2%, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται υψηλότερα κατά +0,4%, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,3%.
