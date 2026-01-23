Voucher 750 ευρώ - ΔΥΠΑ: Οι ημερομηνίες, οι δικαιούχοι και πότε θα πάρετε το ποσό
Voucher 750 ευρώ - ΔΥΠΑ: Οι ημερομηνίες, οι δικαιούχοι και πότε θα πάρετε το ποσό

Ενεργοποιείται σύντομα το νέο voucher της ΔΥΠΑ με επίδομα έως 750 ευρώ για κατάρτιση στην Τεχνητή Νοημοσύνη -  Όλες οι πληροφορίες για τους δικαιούχους και τις ημερομηνίες

Το νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ  αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στις πρώτες ημέρες του Φλεβάρη. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ανέργους όσο και σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, προσφέροντας εκπαιδευτικό επίδομα που φτάνει τα 750 ευρώ, με συνολικό προϋπολογισμό 173.865.000 ευρώ.

Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Οι αιτήσεις για το voucher 750 ευρώ θα ξεκινήσουν τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, ενώ αναμένεται πιο αναλυτική ενημέρωση με συγκεκριμένες ημερομηνίες ήδη από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Το χρονοδιάγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ στοχεύει σε δύο κύριες κατηγορίες δικαιούχων. Πρώτον, οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το voucher 750 ευρώ. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα έχουν επίσης δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι άνεργοι δικαιούχοι δεν θα δουν διακοπή του επιδόματος ανεργίας τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό.

Πότε θα πάρετε το ποσό των 750 ευρώ

Το εκπαιδευτικό επίδομα των 750 ευρώ θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα. Η καταβολή του ποσού συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση των 150 ωρών εκπαίδευσης που προβλέπει το πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρακολουθήσουν το σύνολο των μαθημάτων και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος για να λάβουν το voucher 750 ευρώ.
