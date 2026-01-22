Wall Street: Ανάκαμψη στους δείκτες με δεύτερη σερί άνοδο και κάλυψη των πρόσφατων απωλειών
Κλίμα αισιοδοξίας επέστρεψε στη Wall Street, με κάλυψη των πρόσφατων απωλειών, μετά την υποχώρηση των γεωπολιτικών εντάσεων και τη στροφή Τραμπ αλλά και τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία για την οικονομία
Ισχυρό ράλι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατέγραψαν οι αμερικανικές αγορές την Πέμπτη στη Wall Street, ανακτώντας σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες που είχαν προκαλέσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα οι γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία και οι απειλές για νέους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες.
Σε κλίμα αισιοδοξίας στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 306 μονάδες ή 0,63% στις 49.384 μονάδες, καλύπτοντας σχεδόν πλήρως τις απώλειες που είχαν ακολουθήσει τις ανακοινώσεις του Τραμπ για δασμούς στην Ευρώπη. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,55% στις 6.913 μονάδες και ο Nasdaq είχε κέρδη 0,91% στις 23.436 μονάδες.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow Jones γύρισε οριακά σε θετικό έδαφος, με άνοδο 0,1%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq εξακολουθούν να καταγράφουν απώλειες περίπου 0,4%.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν χωρίς ουσιαστικές μεταβολές την Πέμπτη με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε οριακά, κατά λιγότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,251%, ενώ η απόδοση του 30ετούς σημείωσε μεγαλύτερη πτώση, άνω των 2 μονάδων βάσης, στο 4,849%. Αντίθετα, το 2ετές ομόλογο κινήθηκε ανοδικά, με την απόδοσή του να αυξάνεται κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 3,612%.
Αφορμή για την ανοδική αντίδραση των αγορών αποτέλεσε την Τετάρτη, οι ανακοινώσεις του Τραμπ ότι δεν θα προχωρήσει τελικά στην επιβολή νέων δασμών σε εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου και ότι έχει επιτευχθεί ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία. Και ακριβώς στον ίδιο ρυθμό συνέχισαν οι αγορές και την Πέμπτη αν και με μικρότερη δυναμική.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, που τις προηγούμενες εβδομάδες είχε εντείνει τη ρητορική του υπέρ του αμερικανικού ελέγχου της Γροιλανδίας, ανέφερε μέσω Truth Social ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για ένα μελλοντικό deal.
Αργότερα, σε συνέντευξή του στο CNBC, έκανε λόγο για «μια ιδέα συμφωνίας» με το αρκτικό νησί. Το κλίμα είχε ήδη βελτιωθεί από νωρίτερα, όταν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο Τραμπ απέκλεισε τη χρήση στρατιωτικής βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να ενισχύονται άνω του 1%. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κέρδισε περίπου 2%, καταγράφοντας ιστορικό κλείσιμο.
«Αν κοιτάξει κανείς κάτω από την επιφάνεια της αγοράς και πέρα από τον σταθμισμένο με βάση την κεφαλαιοποίηση S&P 500, που κυριαρχείται από τις μεγάλες megacap μετοχές, είναι σαν η αγορά να μην έχασε καθόλου τον ρυθμό της», σχολίασε ο Έρικ Πάρνελ της Great Valley Advisor Group, σημειώνοντας ότι συχνά οι δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαπραγματευτική στρατηγική και καταλήγουν να δημιουργούν ευκαιρίες αγορών. «Τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παραμένουν ισχυρά», πρόσθεσε.
Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι εξελίξεις δεν θεωρείται ότι έλειξαν. Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε «θετική και φυσιολογική» τη συζήτηση Τραμπ–Ρούτε για την ασφάλεια στην Αρκτική και δήλωσε ανοιχτή σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το αντιπυραυλικό σύστημα Golden Dome, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η εθνική κυριαρχία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Σύμφωνα με την Evercore ISI, η ρητή δήλωση του Τραμπ ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία» στη Γροιλανδία αφαίρεσε έναν ακραίο κίνδυνο από τις αγορές, περιορίζοντας το ενδεχόμενο αιφνίδιας μεταβλητότητας.
Στο κλίμα πάντως συνέβαλαν και τα νέα μακροοικονομικά δεδομένα που ανακοινώθηκε όπως, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ που αυξήθηκαν λιγότερο από ό,τι αναμενόταν την προηγούμενη εβδομάδα, δείγμα ότι η αγορά εργασίας συνεχίζει σε ρυθμό δημιουργίας θέσεων. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,4% στο γ’ τρίμηνο του 2025, λίγο υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve, στην επιλογή του νέου προέδρου της Fed από τον Τραμπ, στον κίνδυνο νέου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και στα επικείμενα εταιρικά αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.
Η ανοδική δυναμική αποτυπώθηκε και στο εύρος της αγοράς, με 61 μετοχές του S&P 500 να καταγράφουν νέα υψηλά 52 εβδομάδων, έναντι μόλις τριών που σημείωσαν νέα χαμηλά. Την ίδια στιγμή, οι ιδιώτες επενδυτές εμφανίστηκαν και πάλι πρόθυμοι να «αγοράσουν στη βουτιά», στηρίζοντας την αγορά μετά τη βίαιη διόρθωση της Τρίτης, όταν οι απειλές Τραμπ για δασμούς και Γροιλανδία είχαν πυροδοτήσει το trade του «Sell America».
Στο ταμπλό, ξεχώρισαν οι έντονες κινήσεις σε επιμέρους μετοχές: η GE Aerospace δέχθηκε πιέσεις άνω του 5% λόγω ανησυχιών για επιβράδυνση της ανάπτυξης, η Meta Platforms σημείωσε άλμα άνω του 5% με ώθηση από θετικές εκθέσεις αναλυτών, ενώ η Northern Trust ενισχύθηκε περισσότερο από 6% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.
Πηγή: www.newmoney.gr
