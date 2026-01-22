Wall Street: Ανάκαμψη στους δείκτες με δεύτερη σερί άνοδο και κάλυψη των πρόσφατων απωλειών

Κλίμα αισιοδοξίας επέστρεψε στη Wall Street, με κάλυψη των πρόσφατων απωλειών, μετά την υποχώρηση των γεωπολιτικών εντάσεων και τη στροφή Τραμπ αλλά και τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία για την οικονομία