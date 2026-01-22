Eurobank: Στις αγορές με ομόλογο Tier 2 – Πάνω από €5,6 δισ. το βιβλίο προσφορών

Tο ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια - Η τελική τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας