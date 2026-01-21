Απλούστερη εποπτεία, ίδιος έλεγχος: Οι οκτώ κινήσεις του SSM για τις τράπεζες
Ο SSM προωθεί οκτώ πρωτοβουλίες για την απλοποίηση της τραπεζικής εποπτείας, εστιάζοντας στην ταχύτερη αξιολόγηση στελεχών και την επιτάχυνση των τιτλοποιήσεων
Οκτώ πρωτοβουλίες για να γίνει χαλαρότερη η τραπεζική εποπτεία χωρίς να χάνονται κρίσιμα τμήματα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων αναλαμβάνει ο SSM.
Μερικά από τα πιο σημαντικά εξ αυτών είναι ευκολότεροι και πιο γρήγοροι έλεγχοι αξιολόγησης καταλληλότητας στελεχών, γρηγορότεροι έλεγχοι στις τιτλοποιήσεις στοιχείο το οποίο διαμορφώνει ένα ευκολότερο πλαίσιο και στις κεφαλαιακές διαφοροποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία προωθεί μια σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην απλοποίηση και βελτίωση της εποπτικής διαδικασίας, διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Βασική κατεύθυνση είναι η μετάβαση σε εποπτεία με μεγαλύτερη εστίαση στον κίνδυνο, ώστε οι πόροι να ανακατανέμονται σε ζητήματα που έχουν πραγματική σημασία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και όχι απλώς σε διαδικασίες. Η πρόθεση είναι η εποπτεία να γίνει πιο αποτελεσματική, αποδοτική και στοχευμένη μέσα στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς να μειώνεται η ποιότητα ή η αποτελεσματικότητά της.
