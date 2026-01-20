Sell off στο Χρηματιστήριο: Το κύμα ρευστοποιήσεων στο εξωτερικό έπληξε την Αθήνα

Απότομη προσγείωση για τον Γενικό Δείκτη, πραγματοποίησε τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων δύο μηνών - «Βουτιά» 3% για τις τράπεζες, διορθώνοντας από τα υψηλά 10ετίας - Αντιστάθηκαν στις πιέσεις ο ΟΠΑΠ, η Motor Oil και η Cenergy