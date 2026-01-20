Sell off στο Χρηματιστήριο: Το κύμα ρευστοποιήσεων στο εξωτερικό έπληξε την Αθήνα
Απότομη προσγείωση για τον Γενικό Δείκτη, πραγματοποίησε τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων δύο μηνών - «Βουτιά» 3% για τις τράπεζες, διορθώνοντας από τα υψηλά 10ετίας - Αντιστάθηκαν στις πιέσεις ο ΟΠΑΠ, η Motor Oil και η Cenergy
Διευρυμένες απώλειες κατέγραψε το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο χθες κατάφερε να αποστασιοποιηθεί από τις διεθνείς πιέσεις, αλλά σήμερα αφέθηκε στις… ορέξεις των πωλητών και διόρθωσε από τα υψηλά 16 ετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο τη διεκδίκηση της Γροιλανδίας και απειλεί με επιβολή δασμών τις ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Wall Street να κινείται σε έντονα πτωτικό έδαφος και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να καταγράφουν απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα.
Όσον αφορά το ΧΑ, στη συνεδρίαση της Τρίτης (20/1), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 39,8 μονάδες ή -1,76% και έκλεισε στις 2.216,52 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.210,41 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.245,92 μονάδες. Πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων δύο μηνών, μετά το -2,09% της 18ης Νοεμβρίου 2025. Τα κέρδη του ΧΑ ανέρχονται σε +4,52% από την έναρξη της φετινής χρονιάς. Στα επίπεδα των 275 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε σήμερα ο τζίρος.
Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των σημερινών ρευστοποιήσεων, υποχωρώντας περισσότερο από -3% και διορθώνοντας από τα υψηλά 10ετίας (Νοέμβριος 2015). Ελάχιστες ήταν οι μετοχές που αντιστάθηκαν στις πιέσεις. O ΟΠΑΠ έβγαλε αντίδραση μετά το 6ήμερο πτωτικό σερί που προηγήθηκε και έπιασε ενδοσυνεδριακά τα 18 ευρώ. Η μετοχή επηρεάστηκε θετικά από το «πράσινο φως» που άναψαν τα ΔΣ των Allwyn-ΟΠΑΠ στην εμβληματική συνένωσή τους, με άρση του ορίου του 5% σχετικά με το δικαίωμα εξόδου των διαφωνούντων μετόχων έως τις 9 Φεβρουαρίου. Κέρδη και για τη Motor Oil, που πλησίασε ξανά τα 30 ευρώ, μετά το ευοίωνο report της Pantelakis Securities για τα ελληνικά διυλιστήρια, διατηρώντας κορυφαία επιλογή (top pick) την μετοχή της MOH. Σε ανοδική τροχιά συνέχισε η Cenergy, η οποία έκλεισε σε ιστορικό υψηλό, πάνω από τα 17,2 ευρώ.
Νέα εποχή για την ΟΠΑΠ – Τα βλέμματα στην ΕΧΑΕ
«Σφραγίστηκε» σήμερα το deal συνένωσης μεταξύ της Allwyn και του ΟΠΑΠ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο. Τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών ενέκριναν την άρση της αίρεσης του 5% που αφορούσε στο δικαίωμα εξόδου των μετόχων που δε συμφωνούσαν με το deal, έναντι 19,04 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2026.
Η προσοχή της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένη στην επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ, που βρίσκεται σε εξέλιξη με ώρα έναρξης τις 17:00. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ΓΣ, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ακυρώθηκε λόγω ζητήματος σχετικά με το απαιτούμενο ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόσκλησης και της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.
Προκειμένου να τηρηθεί πλήρως το γράμμα του νόμου και να μην υπάρξουν τυχόν αστερίσκοι, η ΕΧΑΕ συγκάλεσε εκ νέου γενική συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης παραμένουν τα ίδια, με κυριότερα την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται και από στελέχη της Euronext, αλλά και τη μείωση του αριθμού των μελών του ΔΣ από 11 σε 9.
Στη σημερινή συνεδρίασή της η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τη χορήγηση εξάμηνης παράτασης στη Βιοτέρ -έως τις 2 Ιουνίου- ώστε η εταιρεία να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την άρση της αναστολής των μετοχών της. Αντίθετα, οριστικοποιήθηκε η διαγραφή της Επίλεκτος, με τις μετοχές της να αφαιρούνται από το σύστημα διαπραγμάτευσης στις 22 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ τα 4 εκατ. τεμάχια 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375% ετησίως και αξίας 1.000 ευρώ εκάστου.
Τέλος, οι μέτοχοι της Coca-Cola HBC ενέκριναν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση, δίνοντας το «πράσινο φως» για την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του 2026, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.
Πιέζονται οι διεθνείς αγορές υπό τους φόβους των δασμών
Επιστροφή στη δράση για τη Wall Street, η οποία παρέμεινε κλειστή χθες λόγω της αργίας για την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. «Βουτιά» άνω του -1% σημειώνουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τις εμπορικές εντάσεις με την Ευρώπη με αφορμή τη Γροιλανδία, επαναφέροντας τους φόβους για δασμούς. Πιο συγκεκριμένα, ο Dow Jones χάνει -1,2%, ο S&P 500 -1,3% και ο Nasdaq -1,5%.
Βαριές απώλειες καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς πιέζονται από τις αμερικανικές απειλές για επιβολή δασμών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -1% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κινούνται πτωτικά μεταξύ -0,9% και -1,2%.
