Nέο ιστορικό ρεκόρ για χρυσό και ασήμι, στα ύψη οι τιμές λόγω φόβων για ρήγμα στο ΝΑΤΟ και εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - ΕΕ
Τα πολύτιμα μέταλλα έχουν καταγράψει ισχυρή άνοδο από τις αρχές του 2026, συνεχίζοντας τα εντυπωσιακά κέρδη του 2025, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων
Ο χρυσός και το ασήμι εκτινάχθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς η κλιμάκωση των πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας αναζωπύρωσε τους φόβους για έναν επιζήμιο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
Η τιμή spot του χρυσού διαπραγματευόταν κοντά στα 4.670 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωσε άλμα έως και 4,4%, καθώς η επιθετική στάση του Αμερικανού προέδρου άσκησε πιέσεις στο δολάριο και ενίσχυσε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να επιβάλουν δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες —μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο— που αντιτίθενται στο σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας. Οι δασμοί 10% θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να πραγματοποιήσουν έκτακτη σύσκεψη τις επόμενες ημέρες, εξετάζοντας πιθανά αντίμετρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κράτη-μέλη συζητούν διάφορες επιλογές αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας έως 93 δισ. ευρώ.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενδέχεται να ζητήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού κατά του εξαναγκασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ισχυρότερου εμπορικού εργαλείου αντιποίνων που διαθέτει το μπλοκ, το οποίο επιτρέπει την εφαρμογή ευρείας γκάμας μέτρων απέναντι σε εξαναγκαστικές εμπορικές πρακτικές.
Οι εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία διαφοροποιούνται από τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης» του περασμένου έτους, καθώς «υποδεικνύουν ένα βαθύτερο γεωπολιτικό ρήγμα», όπως σημειώνουν αναλυτές, επισημαίνοντας ότι η χρήση απειλών για δασμούς εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ συνιστά ένα σοκ εμπιστοσύνης που μπορεί να αφήσει μόνιμο αποτύπωμα στο επενδυτικό ρίσκο.
